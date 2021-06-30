مجتبی فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت شکایت صورت گرفته از رای ۳ بر صفر بازی پیکان با سایپا به سود تیم سایپا، گفت: ظاهراً روز گذشته جلسه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال برگزار شده ولی به این پرونده رسیدگی نشده است. ما واقعاً کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم.

وی افزود: یک پرونده برای محرومیت چهار ماهه میلاد کُرد داشتیم که به استیناف شکایت کردیم. محرومیت این بازیکن تمام شد اما کمیته استیناف هنوز درباره آن رای نداده است!

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: در پرونده باشگاه سایپا هم احتمالاً می‌خواهند این فصل و حتی دو فصل دیگر تمام شود و بعد از آن رای بدهند!

فریدونی در پاسخ به این سئوال که آیا ذوب آهن تماسی با مسئولان کمیته استیناف داشته است؟ گفت: آقایان جواب نمی‌دهند. آقای صالحی یا در دسترسی نیست یا تلفنش را جواب نمی‌دهد. چاره‌ای جز تسلیم و رضا نداریم. عجیب است؛ باید این رای هفته قبل و پیش از شروع دوباره لیگ صادر می‌شد تا هم ما، هم نساجی و هم سایپا تکلیف خود را بدانند.

وی در خصوص پیروزی باشگاه ذوب آهن در پرونده رضا شکاری در دادگاه عالی ورزش هم تصریح کرد: بعد از رای فیفا، به دادگاه کاس شکایت کردیم و موفق شدیم برای فسخ غیر موجه قرارداد شکاری، او و باشگاه زنیت را به صورت مشترک به ۳۰۰ هزار یورو و پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کنیم. این مبلغ جدا از غرامت آموزشی است که پیش از این به ذوب آهن رسیده بود.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص وضعیت پرونده «رادولوویچ» سرمربی سابق ذوب آهن که قراردادش را فسخ کرده بود، اظهار کرد: ما تازه در این پرونده به فیفا شکایت کرده‌ایم. اگر در فیفا رای به نفع ما صادر نشد شاید آن را در دادگاه کاس دنبال کنیم. فعلاً پرونده در مرحله شکایت به فیفا است. پرونده دیگری به جز این در عرصه بین المللی نداریم.