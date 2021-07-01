آمادگی لازم برای مقابله با کرونا در سیستان و بلوچستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا که در زاهدان برگزار شد، گفت: با وجود اینکه سیستان و بلوچستان درگیر موج کرونای جهش یافته شده، اما هنوز هم میزان ابتلای آن یک سوم و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در این استان یک چهارم استان‌های دیگر است.

حریرچی افزود: از لحاظ ابتلای تعداد کارکنان بهداشت و درمان به کرونا هم، سیستان و بلوچستان، کمترین آمار را تاکنون داشته است.

حریرچی تاکید کرد: برای مقاله هر چه سریع‌تر با موج کرونای جهش یافته در استان و جلوگیری از سرایت آن به دیگر نقاط کشور نیازمند وحدت کلمه و رویکرد یکسان هستیم و باید در مورد تحلیل علت‌ها محتاط باشیم چراکه بر اساس تحلیل‌ها تصمیم گیری می‌شود و در شرایط فعلی نیازمند تصمیم صحیح و درست هستیم.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: باید خدمات سرپایی خود را افزایش دهیم و امکانات را برای بیمارانی که در منزل شرایط بهتری برای درمان دارند فراهم کنیم چرا که در حال حاضر شرایط خوبی به لحاظ داروهای مورد نیاز داریم.

وی با اشاره به فعالیت مراکز ۱۶ ساعته تست کرونا در استان گفت: افزایش تست کرونا به سه هزار مورد در روز در این هفته و افزایش آن به چهار هزار مورد تا هفته آینده از اقداماتی است که انجام شده و خواهد شد.

حریرچی افزود: همچنان پیشگیری از هر اقدام دیگری مؤثرتر است.