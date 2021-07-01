۱۱۳ نهاد حقوق بشری خواستار توقف حملات پهپادی توسط آمریکا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی راشاتودی، ۱۱۳ سازمان و گروه مدافع حقوق بشر با ارسال نامه‌ای برای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، حملات «غیرقانونی» پهپادی اخیر این کشور به سوریه و عراق را محکوم کردند.

در نامه این سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در این خصوص آمده است که «جنگ های ابدی» باید پایان یافته و «عدالت نژادی» برقرار شود.

در این نامه آمده است که جو بایدن در دوره تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود که مسائل حقوق بشری بر خلاف دوره ترامپ، سهم مهمی در سیاست خارجی آمریکا خواهد داشت و اکنون توقف حملات پهپادی گام مهمی برای عمل به این وعده است.

این سازمان‌ها در نامه خود به بایدن همچنین خاطر نشان کردند که زمان آن فرا رسیده تا در جهت احترام گذاشتن به امنیت و حفظ جان مردم گام برداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه عراق دوشنبه حمله هوایی به حشد شعبی در مرز عراق با سوریه را محکوم کرد.

احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق ضمن محکوم کردن حمله هوایی آمریکا به نیروهای حشد شعبی عراق، تاکید کرد: وزارت خارجه عراق مجدد مخالفت کامل خود را با اینکه عراق عرصه رویارویی یا تسویه حساب قرار گیرد، اعلام می‌کند. این حمله در تضاد با قوانین بین المللی و نقض آشکار حاکمیت عراق است.

گفتنی است که آمریکا با حمله به نیروهای حشد شعبی عراق در مرز با سوریه چند نفر از آنها را به شهادت رساند.