به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه با حکم مقام معظم رهبری، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تبریکی به وی بر تداوم همکاری‌ها و هم افزایی‌های سپاه با قوه قضائیه تاکید کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای

سلام علیکم؛

انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که نشان از حسن اعتماد معظم له به آن فقیه مجاهد و روحانی انقلابی دارد، صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی شک انگیزه الهی، روحیه مصمم و جهادی، تجارب گرانبها و نقش آفرینی‌های ارزنده، ممتد و اثربخش شما در مسئولیت‌های گوناگون حوزه قضا طی چند دهه اخیر، از مؤلفه‌های ارزشمند و یاری بخشی است که می‌تواند متضمن توفیق آن برادر عزیز در این جایگاه خطیر باشد.

امید است در ظل توجهات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، سوابق مدیریتی و ظرفیت‌های ارزشمند علمی و عملی جنابعالی و سرمایه مقتدر و متعهد انسانی و تخصصی موجود در قوه قضائیه، نقطه عطفی پیش برنده برای رویکرد تحول محور جاری در گام دوم انقلاب قرار گیرد و به فضل الهی، تحقق بیش از پیش انتظارات و تدابیر حکیمانه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) در تحول و پویایی این نهاد با بهره گیری از فن آوری های نوین در تعاملات مردمی و خدمات قضائی و نیز اهتمام مضاعف به راهبردهای اصولی نظام و مأموریتی های اساسی دستگاه قضا در پیش برد اهداف والای جمهوری‌اسلامی ایران در استقرار عدالت و مبارزه قاطع با فساد در جامعه را تسهیل وسرعت بخشد.

اینجانب ضمن اعلام آمادگی همه جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تعمیق همکاری‌ها و هم افزایی ها در راستای مأموریت‌های آن قوه، از قادر متعال موفقیت و سربلندی روز افزونتان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف و قهرمان ایران را طلب می‌کنم.