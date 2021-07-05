احتمال برگزاری جشن انیمیشن به صورت دوسالانه/ تجدید دیدار مجازی

امیر سحرخیز رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری این دوره از جشن مستقل انیمیشن گفت: طی ۲ سال گذشته انیمیشن‌های بسیاری تولید شده که همگی از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بوده‌اند، یکی از مهمترین رویدادهای انیمیشن در کشور، برگزاری دوسالانه پویانمایی است که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود که مهمترین جشنواره انیمیشن کشور است، این جشنواره قرار است در سال جاری برگزار شود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا ۲ رویداد انیمیشن را در یک سال برگزار نکنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته قرار بود جشن مستقل انیمیشن برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا این امکان فراهم نشد، البته این جشن قرار است با شکل و شمایل دیگری و به صورت یک گردهمایی و رویداد مجازی برگزار شود.

تجدید دیدار مجازی با بچه‌های انیمیشن

رییس هیات مدیره انجمن فیلمسازان انیمیشن با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته رویکرد اصلی ما مسائل معیشتی و بیمه اعضا بود، توضیح داد: با بررسی شرایط موجود برگزاری جشن به صورت فیزیکی منتفی است، اما تلاش می‌کنیم که رویداد مجازی را برگزار کنیم. البته تاکید می‌کنم جشن مستقل انیمیشن بی شک سال آینده به صورت رقابتی برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: یادآور می‌شوم با توجه به برگزاری جشنواره پویانمایی، جشن مستقل انیمیشن به عنوان یک رویداد رقابتی برگزار نمی‌شود و این مراسم در سال جاری به عنوان یک رویداد مجازی برای تجدید دیدار بچه‌های انیمیشن برگزار می‌شود.

سحرخیز گفت: پیش از این با توجه به برنامه‌ریزی هایی که انجام داده بودیم، تصمیم داریم تا در صورت وجود شرایط مناسب، جشن مستقل انیمیشن را به صورت دوسالانه برگزار کنیم، تا در سال‌هایی که جشنواره پویانمایی برگزار نمی‌شود، جشن مستقل انیمیشن برگزار شود.

وی ادامه داد: مدتی است که در نظر داریم تا جشن مستقل انیمیشن نزدیک به برگزاری روز جهانی انیمیشن باشد، که سال گذشته نیز یک رویداد مجازی را نزدیک به این روز برگزار کردیم و تلاش خواهیم کرد که رویداد مورد نظر خود را در سال جدید نیز نزدیک به روز جهانی انیمیشن برگزار کنیم.

رئیس هیات مدیره انجمن فیلمسازان انیمیشن ایران در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان برگزاری مجمع برای صنوف مختلف وجود نداشت، سعی خواهیم کرد که در این رویداد که ممکن است ۲ روزه برگزار شود، گزارش عملکردی هم از فعالیت صنف به خصوص طی ۲ سال گذشته داشته باشیم.