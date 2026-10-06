به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری جشنواره ملی نوآورای و فناوری امیرکبیر با اصحاب رسانه اظهار کرد: جشنواره ملی فناوری و نوآوری امیرکبیر با رویکردی متفاوت و به‌عنوان یک فرایند، با هدف تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در استان مرکزی طراحی شده است.

وی افزود: جشنواره ملی فناوری و نوآوری امیرکبیر با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت پیوند صنعت، دانشگاه، شرکت‌های فناور و نهادهای مالی در استان مرکزی طراحی شده است.

قاسمی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان مرکزی توسعه یافته، اما برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد یک عنصر پیونددهنده و تنظیم‌گر ضروری بود.

وی ادامه داد: جشنواره امیرکبیر با هدف ایجاد این پیوند و دمیدن روحی تازه در کالبد زیست‌بوم فناوری استان شکل گرفته تا عناصر مختلف این زیست‌بوم را در کنار یکدیگر قرار دهد، روابط میان آنها را تقویت کند و به‌ویژه در میان نسل جوان فعال در حوزه فناوری و نوآوری، نشاط و امید ایجاد کند.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی تاکید کرد: یکی از کارکردهای اصلی این جشنواره، تقویت ارتباط میان صنعت، دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوآور و نهادهای مالی تأمین‌کننده سرمایه است تا هماهنگی و تنظیم‌گری لازم میان این بخش‌ها شکل بگیرد.

وی افزود: این جشنواره صرفاً یک رویداد سالانه نیست و با پیش‌بینی دبیرخانه دائمی، ایده‌ها و طرح‌های مؤثر در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را شناسایی، رصد و هدایت می‌کند.

قاسمی بیان کرد: دبیرخانه دائمی جشنواره می‌تواند بخشی از خلأهای نظام فناوری و نوآوری را جبران و زمینه بروز ایده‌ها و افزایش انگیزه جوانان برای اجرای طرح‌های فناورانه را فراهم کند.

وی گفت: پارک علم و فناوری برگزارکننده جشنواره است و این رویداد با مدیریت استانداری مرکزی برگزار می‌شود؛ وزارت علوم حامی اصلی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز از حامیان و هماهنگ‌کنندگان آن است.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی تصریح کرد: جشنواره امیرکبیر، فرایندی برای تقویت ارتباط پایدار میان صنعت، دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نهادهای مالی است.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری شده است جشنواره امیرکبیر به یک برند ملی و استان مرکزی به پایلوت سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور تبدیل شود.

قاسمی یکی دیگر از وجوه تمایز جشنواره را نقش شرکت‌های بزرگ استان دانست و گفت: شرکت‌های بزرگ می‌توانند با مشارکت در این رویداد، از خروجی شبکه‌ای که میان فناوران و نوآوران ایجاد می‌شود، برای توسعه فعالیت‌های خود بهره ببرند.

قاسمی افزود: توجه به زیرساخت‌های فناوری یکی دیگر از موضوعات مهم این رویداد است و انتخاب نام امیرکبیر نیز با همین رویکرد انجام شده است.

وی گفت: تأسیس دارالفنون یکی از اقدامات مهم امیرکبیر در حوزه توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور بود و به همین مناسبت، در جشنواره امیرکبیر جایزه ویژه‌ای با حمایت وزارت علوم پیش‌بینی شده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: این جایزه، جایزه‌ای نفیس خواهد بود و به طرح‌ها و زیرساخت‌های فناوری اثرگذار در کشور اختصاص می‌یابد؛ این زیرساخت‌ها می‌توانند در مرحله پیدایش و شکل‌گیری باشند یا زیرساخت‌هایی باشند که پیش از این ایجاد شده‌اند و اکنون اثرگذاری آنها در زیست‌بوم فناوری کشور قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: در این بخش، برنامه‌ریزی شده است تا ابتدا زیرساخت‌های اثرگذار شناسایی، سپس میزان اثرگذاری آنها ارزیابی و در نهایت از نمونه‌های برتر به صورت ویژه تقدیر شود.

قاسمی افزود: این بخش از جشنواره زمینه رقابت سازنده و ارزیابی میزان اثرگذاری زیرساخت‌های فناوری کشور را فراهم می‌کند.

فراخوان نخستین جشنواره ملی فناوری و نوآوری امیرکبیر ۱۵ آبان منتشر می‌شود

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی با اشاره به زمان‌بندی برگزاری جشنواره گفت: فراخوان نخستین جشنواره ملی فناوری و نوآوری امیرکبیر ۱۵ آبان‌ماه منتشر می‌شود و پس از انتشار فراخوان، طرح‌ها و ایده‌های فناورانه از سراسر کشور شناسایی و دریافت خواهد شد.

وی افزود: حدود چهار تا پنج ماه برای ارسال طرح‌ها و طی مراحل ارزیابی فرصت در نظر گرفته شده است و تلاش می‌شود طرح‌های ارسالی تا نیمه فروردین‌ماه سال آینده در سازوکار داوری و ارزیابی جشنواره بررسی و طرح‌های برگزیده شناسایی شوند.

قاسمی تصریح کرد: برنامه‌ریزی انجام شده است تا اختتامیه جشنواره در دهه نخست اردیبهشت‌ماه سال آینده در اراک برگزار شود که تاریخ دقیق آن با توجه به شرایط و ملاحظات اجرایی در ادامه مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی جشنواره ادامه داد: سازوکارهای لازم برای برگزاری این رویداد پیش‌بینی شده و نشان و نماد جشنواره نیز توسط شرکت‌های استارتاپی مستقر در پارک علم و فناوری طراحی شده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی تصریح کرد: سامانه و وب‌سایت جشنواره نیز آماده شده و دریافت طرح‌ها به صورت آنلاین و مبتنی بر وب انجام خواهد شد تا فرایند ثبت و بررسی طرح‌ها با نظم و سهولت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: اعضای مدیریت ارشد استان در این شورا حضور دارند و ریاست آن بر عهده استاندار مرکزی است و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و معاون فناوری وزارت علوم نیز در سیاست‌گذاری و طراحی برنامه‌های جشنواره نقش و همکاری دارند.

قاسمی بیان کرد: پس از انتشار فراخوان، متناسب با موضوعات و محورهای مختلف جشنواره، برنامه‌هایی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان صنایع و شرکت‌های نوپا و استارتاپی طراحی و اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف این برنامه‌ها، ایجاد ارتباط مؤثر میان نیازهای فناورانه صنایع و ظرفیت شرکت‌های نوآور است تا در کنار نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، بخش خصوصی و زیست‌بوم فناوری نیز در مسیر توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان نقش فعال‌تری ایفا کنند.