۳۹تن فرآورده ناسالم ازچرخه مصرف برخوار حذف شد؛پلمب آزمایشگاه غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید راعی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، روایتی تکان‌دهنده از تلاش‌های پشت پرده برای به خطر انداختن سلامت شهروندان ارائه داد. وی با تشریح عملکرد یک‌ساله این اداره، از پلمب واحدهای متخلف و شناسایی جریان‌های ناسالمی خبر داد که با سوءاستفاده از خلاء‌های نظارتی، سلامت مردم را هدف گرفته بودند.

راعی با بیان اینکه سلامت مردم با هیچ فرد یا واحدی قابل معامله نیست، از توقیف ۳۹ تن فرآورده خام دامی طی بازرسی‌های مستمر خبر داد و گفت: از این حجم عظیمِ محصولاتِ مشکوک، ۳۰ تن پس از طی مراحل قانونی معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. همچنین با تشکیل ۳۵ پرونده قضایی و پلمب ۹ واحد متخلف، نشان دادیم که در برابر تهدیدات بهداشتی، هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.

یک آزمایشگاه غیرمجاز دامپزشکی در برخوار شناسایی شد

گزارش رئیس اداره دامپزشکی از وضعیت برخی مراکز تولید و توزیع، زنگ خطری جدی برای متخلفان بود. وی از شناسایی و پلمب ۵ واحد کشتارگاه غیرمجاز خبر داد و گفت: وقتی بحث سلامت مردم مطرح است، با کسی تعارف نداریم. حتی خط کشتار دام سنگین کشتارگاه شهرستان نیز به دلیل نقص‌های بهداشتی تا زمان اصلاح کامل، پلمب شد.

وی همچنین از شناسایی یک آزمایشگاه غیرمجاز دامپزشکی خبر داد که به صورت پنهانی فعالیت می‌کرد؛ واحدی که با مداخلات غیرتخصصی، عملاً بازی با سلامت حیوانات و در نتیجه جوامع انسانی را در دستور کار داشت و بلافاصله با ورود دامپزشکی به چرخه پلمب و پیگرد قانونی سپرده شد.

۱۴ تن عسل تقلبی کشف شد

راعی با تأکید بر اینکه ۱۴ تن عسل تقلبی نیز پیش از توزیع در بازار شناسایی و از چرخه انسانی خارج شد، افزود: این حجم از محصولاتِ فاقد صلاحیت، نشان می‌دهد که لایه‌های پنهان تولید و عرضه، نیازمند نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌تر است.

رئیس اداره دامپزشکی برخوار با انتقاد از وضعیت دامداری‌های سنتی که ظرفیت‌های غیرمجاز را در واحدهای کوچک نگهداری می‌کنند، هشدار داد: «این زیرساخت‌های نامناسب، بمب ساعتی برای شیوع بیماری‌های واگیردار دامی و مشترک بین انسان و دام است.»

وی با تأکید بر اینکه در یک سال گذشته، ۵۰۰ رأس دام مبتلا به بروسلوز برای جلوگیری از گسترش آلودگی از چرخه دامداری‌ها حذف شده‌اند، تصریح کرد: «واکسیناسیون ۵۶۸ هزار نوبت‌سر دام، تنها بخشی از تلاش برای سد کردن مسیر بیماری است؛ اما تا زمانی که نظارت بر جابه‌جایی دام‌ها و استانداردهای بهداشتی در دامداری‌ها رعایت نشود، ریسک‌ها همچنان باقی است.»

۷۱ کیلوگرم داروی تاریخ گذشته دام جمع آوری شد

وی با اشاره به ۱۳۳ مورد بازدید از مراکز درمانی و دارویی، از کشف بیش از ۷۱ کیلوگرم داروی تاریخ‌گذشته در داروخانه‌های شهرستان خبر داد و به متخلفان این حوزه هشدار داد که نظارت‌ها تشدید خواهد شد و هرگونه تخطی از استانداردهای بهداشتی، به قیمت پلمب و معرفی به مراجع قضایی تمام می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار در پایان با دعوت از مردم برای هوشیاری و گزارش موارد مشکوک، خاطرنشان کرد: «دامپزشکیِ برخوار، دیده بانی است که اجازه نخواهد داد سودجوییِ عده‌ای قلیل، سلامت عمومیِ جامعه را به تاراج ببرد.»