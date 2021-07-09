به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد قادری، طلبه جوانی ست که سالها، بخشی از زندگی خود را وقف دانش آموزان نموده است.وی بیش از یک دهه است که علاوه بر تدریس، امام جماعت مدارس آموزش و پرورش بوده است.فعالیتهای او در سال ۱۳۹۴، در همایش «تجلیل از ائمه جماعات موفق مدارس کشور» که در مجتمع یاوران مهدی (عج) - قم برگزار شد، مورد تقدیر وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.
حجت الاسلام احمد قادری، دانش آموخته مرکز تخصصی نماز حوزه علمیه قم است و به تدریس مباحث تخصصی با موضوع نماز، اشتغال دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح موفق «نماز در کلاس» یا «آموزش عملی نماز، در کلاسهای آنلاین» گفت: از سال ۱۳۸۷ تا کنون، با حکم آموزش و پرورش قم، رسماً موفق به این امر مبارک شدم. در مقاطع زمانی مختلف، در مدارس استانهای: خراسان رضوی، کرمانشاه و اصفهان هم توفیق آموزش به دانش آموزان عزیز را هم داشتهام.
حجت الاسلام قادری با اشاره به ویژگیهای امام جماعت ادامه داد: امام جماعتِ دانش آموزان، طبیعتاً با توجه به جایگاه حسّاس و اثر گذاری که دارد، هر چه جوانتر باشد که حوصله ارتباط با نوجوانها و جوانها را داشته باشد، بهتر است. باید از سطح دانش و معلومات دینی خوبی برخوردار باشد، لازم است دورههای آموزشی ارتباط گیری با دانش آموزان را دیده باشد، توان روان شناسی افراد، در برخوردهای مختلف را داشته باشد و به مباحث مورد نیاز دانش آموزان بپردازد.
وی با اشاره به تعطیلی مدارس در دو سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی گفت: علاوه بر عهده دار بودن امامت جماعت مدارس، بعضی از دروس مانند قرآن، تفکر و سبک زندگی و …را هم برای بچهها تدریس میکنم. در سال تحصیلی گذشته، با مجتمع آموزشی_فرهنگی دکتر حسابی قم، توفیق همکاری داشتم. بنده از ابتدای سال دیدم که هر روز، یکی از کلاسهایی که نزدیک ظهر برگزار میشود، دقیقاً با وقت اذان تلاقی دارد. هیچ فرصتی بهتر از این فرصت نبود که بتوانم اهتمام به نماز اول وقت را به بچهها آموزش دهم؛ زیرا امام صادق علیه السلام میفرمایند: «کونوا دُعاةَ الناسِ بِغَیرِ اَلسِنَتِکُم» یعنی مردم را با رفتار و عمل خوب خود، دعوت به دین کنید. هر روز، به محض اینکه صدای اذان بلند میشد، درس و کلاس را به مدت ۵ دقیقه تعطیل میکردیم و به بچهها اعلام میکردم که سریع وضو بگیرند و فقط نماز ظهرشان را در خانه بخوانند. خودم هم جلوی دوربین کلاس، سجّاده میانداختم و به نماز میایستادم و بچهها، صدا و تصویر بنده رو داشتند. بلافاصله بعد از نماز هم، کلاس رو ادامه میدادیم.
وی در خصوص نظر والدین دانش آموزان اظهار کرد: برای خودم خیلی جالب بود که بچهها مشتاقانه سر کلاس حاضر میشدند و بعضی اوقات که وقت اذان میشد و بنده سرگرم ارائه مباحث درسی بودم، چندین نفر از دانش آموزان، در سیستم پیام میدادند که وقت نماز شده است. این یعنی اثر پذیری بچهها که همه، قلبشان پاک است. در خصوص والدین هم، بنده مکرّرا پیامها و تماسهایی داشتم که از این طرح "نماز در کلاس"، خوشحال بودند. برای بنده هیچ چیز خوشایند تر از این نبوده و نیست که مشمول دعاهای والدین شوم.
این فعال فرهنگی با پیشنهادی در خصوص نماز و «فرهنگ نماز اول وقت» گفت: لازم است ما در «گام دوم انقلاب» از امکانات و زیرساختهایی که انقلاب اسلامی برایمان فراهم کرده، در جهت گسترش معنویت در جامعه اسلامی، استفاده لازم را داشته باشیم.
وی با قدردانی از زحمات مدیر فعّال و انقلابی، محمد سرشار، در مدیریت شبکه تلویزیونی "پویا" و "نهال" افزود: تقاضا میکنم که موضوع تاثیرگذارِ پخش نماز را در وقت اذان، با اهتمام بیشتری پیگیری کنند تا بچههای ما بتوانند، به راحتی، الگوبرداری دینی مناسب، داشته باشند.پیشنهاد میکنم نماز جماعت رهبر عزیز انقلاب که برای دانش آموزانِ تازه به سن تکلیف رسیده، اقامه فرمودند را در مواقع نماز، پخش نمایند و همینطور از نماز جماعتهای دانش آموزی، استفاده کنند.پیشنهاد دوم هم برای وزیر آینده آموزش و پرورش هست که طرح "نماز در کلاس"، به صورت ابلاغیه، به همه مدارس کشور پیشنهاد شود تا از این طریق بتوانیم در مسیر گسترش فرهنگ نماز در جامعه، قدم موثّرتری برداریم.امیدوارم که همه ما مصداق آیه شریفه "الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ ۗ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ" باشیم و توفیق داشته باشیم تا نام خود را در لیست اقامه کنندگان نماز قرار دهیم.
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