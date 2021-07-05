الکنو گزارش خود را به فدراسیون ارائه داد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ویژه داورزنی رئیس فدراسیون والیبال امروز با ولادیمیر الکنو سرمربی تیم ملی والیبال برگزار شد.

امیر خوش خبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه برگزار شده اظهار داشت: جلسه امروز بیشتر برای این بود تا الکنو گزارشی از لیگ ملت‌ها به فدراسیون ارائه دهد. درباره نتایج کسب شده و اهدافی که داشته که آیا به اهداف خود دست یافته است یا خیر.

وی ادامه داد: در این نشست درباره زمان باقی مانده تا المپیک و اینکه چه کارهایی باید انجام شود و در مورد ترکیب تیم ملی و روند تمرینات صحبت‌هایی مطرح شد و الکنو نیز گزارش خود را به فدراسیون ارائه داد.

سرپرست تیم ملی تأکید کرد: قرار است هفته آینده کنفرانس مطبوعاتی الکنو با اصحاب رسانه برگزار شود. احتمالاً کنفرانس به صورت حضوری برگزار خواهد شد، چرا که الکنو تمایل دارد در کنفرانس حضوری مقابل خبرنگاران قرار گیرد.

خوش خبر درباره زمان اعلام لیست نهایی تیم ملی برای حضور در المپیک نیز گفت: لیست اولیه را ارائه داده‌ایم، علیرغم اینکه لیست ۱۲ نفره اعلام شده است اما تا لحظه آخر فرصت تغییرات وجود دارد. اسفندیار نیز امروز از ترکیب خط خورد و ۱۵ نفر در تمرینات حضور دارند.