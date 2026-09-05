به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد و آزمون های شفاهی ۱۹ تا ۲۵ شهریورماه طبق جدول زمانبندی برگزار خواهد شد.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ در برخی از رشته ها به صورت حضوری و در برخی دیگر به صورت الکترونیک و سایر روش های آزمونی است.

آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ در رشته های پزشکی پیشگیری و اجتماعی، جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، چشم پزشکی و روانپزشکی به صورت OSCE (ایستگاهی) و الکترونیک برگزار خواهد شد.

فهرست رشته های دارای آزمون شفاهی الکترونیک و آزمون OSCE

۱) آسیب شناسی: الکترونیک

۲) ارتوپدی: الکترونیک

۳) بیماری های داخلی: الکترونیک

۴) بیماری های عفونی و گرمسیری: الکترونیک

۵) بیماری های قلب و عروق: الکترونیک

۶) بیماری های مغزواعصاب: الکترونیک

۷) بیهوشی: الکترونیک

۸) پزشکی پیشگیری و اجتماعی: دوشنبه ۲۳ شهریور. الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور ۸ صبح مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی شهیدبهشتی

۹) پزشکی خانواده: الکترونیک

۱۰) پزشکی قانونی: الکترونیک

۱۱) پزشکی هسته ای: الکترونیک

۱۲) پزشکی ورزشی: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳) پوست و مو: الکترونیک

۱۴) جراحی عمومی: دوشنبه ۲۳ شهریور. الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۵) جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی: چهارشنبه ۲۵ شهریور الکترونیک و چهارشنبه ۲۵ شهریور بعد از آزمون الکترونیک مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی شهیدبهشتی

۱۶) جراحی مغز و اعصاب: چهارشنبه ۲۵ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۷) چشم پزشکی: شنبه ۲۱ شهریور الکترونیک و شنبه ۲۱ شهریور بعد از آزمون الکترونیک. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۸) رادیوانکولوژی: الکترونیک

۱۹) رادیولوژی: الکترونیک

۲۰) روانپزشکی: دوشنبه ۲۳ شهریور الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور، چهارشنبه ۲۵ شهریور و پنجشنبه ۲۶ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان روانپزشکی ایران و بیمارستان روزبه

۲۱) زنان و زایمان: الکترونیک

۲۲) طب اورژانس: الکترونیک

۲۳) طب فیزیکی و توانبخشی: الکترونیک

۲۴) طب کار: الکترونیک

۲۵) کودکان: الکترونیک

۲۶) گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردن: الکترونیک

جدول زمانبندی مرحله شفاهی (الکترونیک) آزمون دانشنامه تخصیص و فوق تخصیص سال ۱۴۰۵

محل برگزاری آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵

۱- آلرژی و ایمونولوژی بالینی: سه شنبه ۲۴ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲- بیماری های ریه: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. ساختمان پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)

۳- جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. حوزه آموزش مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی حضرت فاطمه (س)

۴- جراحی عروق و درمان های داخل عروقی: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- جراحی قفسه صدری: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان مسیح دانشوری

۶- جراحی قلب و عروق: شنبه ۲۱ شهریور و یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. امتحان DOPS مراکز مختلف. دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. مرکز قلب تهران

۷- خون و سرطان بالغین: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان شریعتی پژوهشکده خون و انکولوژی و پیوند

۸- خون و سرطان کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. ساختمان پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)

۹- روانپزشکی کودک و نوجوان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. بخش روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه

۱۰- روماتولوژی: جمعه ۲۰ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان شریعتی مرکز تحقیقات روماتولوژی

۱۱- روماتولوژی کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. مرکز طبی کودکان

۱۲- ریه کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. مرکز طبی کودکان

۱۳- طب اورژانس کودکان: پنجشنبه ۱۹ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۴- طب نوزادی و پیرامون تولد: جمعه ۲۰ شهریور. ۹:۳۰ صبح. بیمارستان مفید

۱۵- عفونی کودکان: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۹ صبح. بیمارستان مفید مرکز تحقیقات عفونی

۱۶- غدد درون ریز و متابولیسم بالغین: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۷- غدد درون ریز و متابولیسم کودکان: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)

۱۸- قلب کودکان: جمعه ۲۰ شهریور. ۹ صبح. مرکز طبی کودکان سالن آزمون های الکترونیک

۱۹- کلیه کودکان: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)

۲۰- گوارش کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. بیمارستان مفید

۲۱- گوارش و کبد بالغین: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان طالقانی مرکز تحقیقات گوارش و کبد بالغین

۲۲- مراقبت های ویژه: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)

۲۳- مغزواعصاب کودکان: جمعه ۲۰ شهریور. ۹ صبح. مرکز طبی کودکان

۲۴- نفرولوژی: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸:۳۰ صبح. بیمارستان امام خمینی(ره) بخش دیالیز.