به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد و آزمون های شفاهی ۱۹ تا ۲۵ شهریورماه طبق جدول زمانبندی برگزار خواهد شد.
براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ در برخی از رشته ها به صورت حضوری و در برخی دیگر به صورت الکترونیک و سایر روش های آزمونی است.
آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ در رشته های پزشکی پیشگیری و اجتماعی، جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، چشم پزشکی و روانپزشکی به صورت OSCE (ایستگاهی) و الکترونیک برگزار خواهد شد.
فهرست رشته های دارای آزمون شفاهی الکترونیک و آزمون OSCE
۱) آسیب شناسی: الکترونیک
۲) ارتوپدی: الکترونیک
۳) بیماری های داخلی: الکترونیک
۴) بیماری های عفونی و گرمسیری: الکترونیک
۵) بیماری های قلب و عروق: الکترونیک
۶) بیماری های مغزواعصاب: الکترونیک
۷) بیهوشی: الکترونیک
۸) پزشکی پیشگیری و اجتماعی: دوشنبه ۲۳ شهریور. الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور ۸ صبح مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی شهیدبهشتی
۹) پزشکی خانواده: الکترونیک
۱۰) پزشکی قانونی: الکترونیک
۱۱) پزشکی هسته ای: الکترونیک
۱۲) پزشکی ورزشی: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۳) پوست و مو: الکترونیک
۱۴) جراحی عمومی: دوشنبه ۲۳ شهریور. الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵) جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی: چهارشنبه ۲۵ شهریور الکترونیک و چهارشنبه ۲۵ شهریور بعد از آزمون الکترونیک مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی شهیدبهشتی
۱۶) جراحی مغز و اعصاب: چهارشنبه ۲۵ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷) چشم پزشکی: شنبه ۲۱ شهریور الکترونیک و شنبه ۲۱ شهریور بعد از آزمون الکترونیک. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۸) رادیوانکولوژی: الکترونیک
۱۹) رادیولوژی: الکترونیک
۲۰) روانپزشکی: دوشنبه ۲۳ شهریور الکترونیک و سه شنبه ۲۴ شهریور، چهارشنبه ۲۵ شهریور و پنجشنبه ۲۶ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان روانپزشکی ایران و بیمارستان روزبه
۲۱) زنان و زایمان: الکترونیک
۲۲) طب اورژانس: الکترونیک
۲۳) طب فیزیکی و توانبخشی: الکترونیک
۲۴) طب کار: الکترونیک
۲۵) کودکان: الکترونیک
۲۶) گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردن: الکترونیک
جدول زمانبندی مرحله شفاهی (الکترونیک) آزمون دانشنامه تخصیص و فوق تخصیص سال ۱۴۰۵
محل برگزاری آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵
۱- آلرژی و ایمونولوژی بالینی: سه شنبه ۲۴ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲- بیماری های ریه: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. ساختمان پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)
۳- جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. حوزه آموزش مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی حضرت فاطمه (س)
۴- جراحی عروق و درمان های داخل عروقی: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵- جراحی قفسه صدری: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان مسیح دانشوری
۶- جراحی قلب و عروق: شنبه ۲۱ شهریور و یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. امتحان DOPS مراکز مختلف. دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. مرکز قلب تهران
۷- خون و سرطان بالغین: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان شریعتی پژوهشکده خون و انکولوژی و پیوند
۸- خون و سرطان کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. ساختمان پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)
۹- روانپزشکی کودک و نوجوان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. بخش روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه
۱۰- روماتولوژی: جمعه ۲۰ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان شریعتی مرکز تحقیقات روماتولوژی
۱۱- روماتولوژی کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. مرکز طبی کودکان
۱۲- ریه کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۸ صبح. مرکز طبی کودکان
۱۳- طب اورژانس کودکان: پنجشنبه ۱۹ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۴- طب نوزادی و پیرامون تولد: جمعه ۲۰ شهریور. ۹:۳۰ صبح. بیمارستان مفید
۱۵- عفونی کودکان: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۹ صبح. بیمارستان مفید مرکز تحقیقات عفونی
۱۶- غدد درون ریز و متابولیسم بالغین: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸ صبح. مرکز مهارت های بالینی (skill lab) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷- غدد درون ریز و متابولیسم کودکان: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)
۱۸- قلب کودکان: جمعه ۲۰ شهریور. ۹ صبح. مرکز طبی کودکان سالن آزمون های الکترونیک
۱۹- کلیه کودکان: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)
۲۰- گوارش کودکان: شنبه ۲۱ شهریور. ۹ صبح. بیمارستان مفید
۲۱- گوارش و کبد بالغین: دوشنبه ۲۳ شهریور. ۸ صبح. بیمارستان طالقانی مرکز تحقیقات گوارش و کبد بالغین
۲۲- مراقبت های ویژه: الکترونیک (براساس جدول آزمون های شفاهی الکترونیک)
۲۳- مغزواعصاب کودکان: جمعه ۲۰ شهریور. ۹ صبح. مرکز طبی کودکان
۲۴- نفرولوژی: یکشنبه ۲۲ شهریور. ۸:۳۰ صبح. بیمارستان امام خمینی(ره) بخش دیالیز.
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