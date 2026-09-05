حجتالاسلام محمدجواد شریعتینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات انجامشده در چارچوب برنامههای جمعههای خونخواهی و انتقام شهر آشخانه اظهار کرد: در سطح شهر، مجموعهای از برنامههای میدانی، فرهنگی و تبیینی با مشارکت مردم برگزار شده است.
وی در ادامه افزود: برگزاری مجالس شبانه در میدانهای خونخواهی و انتقام از مهمترین اقدامات انجامشده در این زمینه است. این مجالس هر شب با حضور مردم برگزار میشود و سخنرانان مختلف در آنها درباره موضوعاتی همچون شهادت رهبر شهید، مطالبه خونخواهی، حفظ وحدت و بیعت با رهبر معظم انقلاب سخنرانی میکنند.
امام جمعه آشخانه تصریح کرد: حضور و تجمع مردم در میدانهای خونخواهی و انتقام نیز بهصورت مستمر دنبال شده و اقشار مختلف مردم با حضور در این برنامهها، در جریان مباحث مطرحشده قرار گرفته و مواضع خود را نسبت به موضوع خونخواهی و پاسداشت خون شهدا اعلام میکنند.
حجتالاسلام شریعتینژاد گفت: سخنرانی و تبیین موضوعات مرتبط با خونخواهی و شهادت یکی دیگر از بخشهای ثابت این برنامههاست و تلاش شده است در این جلسات، ابعاد فرهنگی و اعتقادی موضوع برای مردم، بهویژه نسل جوان، تشریح شود.
خطیب جمعه آشخانه با اشاره به ضرورت پاسخگویی به دغدغههای مردم اظهار کرد: مجالس برگزارشده فرصتی برای گفتوگو با مردم، طرح پرسشها و بیان مسائل مرتبط با شرایط روز نیز فراهم کرده است.
شریعتینژاد تقویت حضور مردمی و ایجاد همدلی و انسجام میان اقشار مختلف را از دیگر محورهای اجرایی این برنامهها عنوان کرد و گفت: تلاش شده است میدانهای خونخواهی و انتقام به محل حضور و مشارکت عمومی مردم تبدیل شود.
خطیب جمعه آشخانه خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با محوریت برگزاری مجالس شبانه، سخنرانی و تبیین، حضور میدانی مردم و برنامههای فرهنگی و بصیرتی دنبال شده است تا مطالبه خونخواهی در فضای عمومی جامعه زنده بماند و یاد و آرمان شهدا برای مردم و نسل جوان تبیین شود.
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