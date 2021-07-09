به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی در دیدار حجت‌الاسلام حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور به فلسفه تأسیس این معاونت پرداخت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه در راستای بالندگی این عرصه‌ها، بخش‌های مختلف این معاونت را معرفی کرد و گفت: تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص ضرورت حضور جدی دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه فضای مجازی و راهبری در این عرصه وظایف ما را در این خصوص سنگین‌تر می‌کند.

معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ما در معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی نگاه ویژه ای به جوان گرایی داریم، ادامه داد: همچنین نگاه ما در زمینه‌های مختلف این است که برای این معاونت درآمدزایی داشته باشیم و بتوانیم این مجموعه را به صورت خودکفا اداره کنیم.

جریان سازی در فضای مجازی

در ادامه حجت الاسلام مرتضی حاجیانی مدیرکل فضای مجازی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این اداره کل پرداخت و گفت: نخستین مأموریت ما در این معاونت «جریان سازی» است و ما در این راستا موضوع «طلبه گفتمانی» را دنبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ما سعی داریم طلاب را به جایی برسانیم که به عنوان یک فعال فرهنگ توان فرهنگ سازی، جریان سازی و گفتمان سازی را داشته باشد و برای رسیدن به غایت نهایی، راهکارهای کارساز و راهگشا در نظر گرفته و طبق آن حرکت می‌کنیم.

تجربه کارکنان؛ ثروت اداره کل هنر و رسانه

در ادامه حجت الاسلام هاشمی رئیس مرکز هنر و رسانه معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی به تبیین نقاط قوت این مرکز پرداخت و گفت: ثروتی که در این مرکز تجمیع شده، تجربه کارکنان آن می‌باشد.

وی با اشاره به مسأله جشنواره‌های اشراق ادامه داد: همچنین وجود انجمن‌های ادبی، هنری، مستندنویسی، فیلمنامه نویسی، شعر و داستان، مطالعات نظری، سوادرسانه ای و خوش نویسی طلاب در مرکز هنر و رسانه معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی نیز از نقاط قوت این مرکز محسوب می‌شود.