به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، شهریورماه به مصاف تیم الهلال عربستان می‌رود. از آنجا که رویارویی نمایندگان ایران و عربستان در زمین یکدیگر از سوی AFC منع شده است، استقلال باید در یک کشور دیگر از الهلال میزبانی کند.

باشگاه استقلال کشور امارات را برای این دیدار انتخاب کرده است و به احتمال زیاد در زمین زعبیل باشگاه الوصل با الهلال بازی می‌کند.

روزنامه «الاقتصادیه» عربستان با تاکید بر اینکه هزینه برگزاری مسابقه در زمین بی طرف کاملاً بر عهده باشگاه میزبان است، جزئیاتی از شرایط میزبانی و هزینه‌های آن را به ترتیب زیر، شرح داد:

* پرداخت هزینه محل اقامت و وعده‌های غذایی از زمان ورود به کشور بی طرف تا یک روز بعد از مسابقه یا همان روز بازی

* اسکان در هتل پنج ستاره

* جدا بودن هتل میزبان از میهمان و مسئولان و داوران مسابقه

* سه وعده غذا در روز، یک میان وعده و یک وعده اضافه در روز مسابقه

* روزانه حداقل ۶ لیتر آب برای هر نفر

* ارائه یخ در محل اقامت، تمرین تیم‌ها، تمرین داوران و ورزشگاه

* حداقل سه اتومبیل در اختیار مسئولان AFC باشد

* حضور یک مقام رسمی مسلط به زبان انگلیسی و یک نماینده رابط هنگام پذیرش، حمل و نقل و اسکان در فرودگاه برای همه مسئولان مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، با این شرایط و با توجه به میزبانی استقلال در کشور امارات، می‌توان از همین حالا پیش بینی کرد که هزینه این میزبانی برای نماینده ایران چقدر بالا خواهد بود.