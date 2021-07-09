کشف ۱۵ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار دلاور القاصی مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان ایلام، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان پس از تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی ۲ سارق حرفه‌ای در این زمینه شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تاکید کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی این ۲ سارق حرفه‌ای را دستگیر و در تحقیقات فنی و تخصصی به ۱۵ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

وی اظهار کرد: در بازرسی از مخفیگاه این سارقان تعدادی اموال سرقتی به ارزش پنج میلیارد ریال کشف و تحویل مال باختگان شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.