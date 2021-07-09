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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۹

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد؛

کشف ۱۵ فقره سرقت در ایلام

کشف ۱۵ فقره سرقت در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۵ فقره سرقت منزل به ارزش پنج میلیارد ریال در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار دلاور القاصی مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان ایلام، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان پس از تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی ۲ سارق حرفه‌ای در این زمینه شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تاکید کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی این ۲ سارق حرفه‌ای را دستگیر و در تحقیقات فنی و تخصصی به ۱۵ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

وی اظهار کرد: در بازرسی از مخفیگاه این سارقان تعدادی اموال سرقتی به ارزش پنج میلیارد ریال کشف و تحویل مال باختگان شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5253707

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