ساده انگاری کرونا در ایلام/ ۳ شهر در وضعیت قرمز

خبرگزاری مهر -گروه استانها: در حالی که مخاطره کرونا در استان ایلام هر روز بیشتر میشود، ساده انگاری خطرات جانی این بیماری نیز افزایش یافته و خیلی از افراد نسبت به توصیههای بهداشتی بی توجه هستند.
کافی است سری به پارکهای ایلام بزنید، جمعیت زیادی بدون رعایت فاصله گذاری در کنار هم قرار دارند، بچهها نیز مشغول بازی هستند، در دیگر بخشها و مکانهای شلوغ استان نیز این قصه جریان دارد.
در حال حاضر سه شهرستان ایلام، مهران و چوار در استان ایلام در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتهاند و نیاز است مردم توصیههای کارشناسان بهداشتی برای مقابله با بیماری کرونا را جدی بگیرند.
در پی عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم در بیشتر شهرستانهای استان، احتمال افزایش شهرهای قرمز در استان وجود دارد. طبق آخرین آمارهای رسمی، استان ایلام در ردیف آخر مناطق کشور در بحث رعایت پروتکلهای بهداشتی قرار گرفته دارد.
بستری بودن ۱۰۸ بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان ایلام
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمع مبتلایان از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در استان ایلام به ۴۰ هزار و ۷۹۰ نفر رسیده است.
جمیل صادقی فر بیان کرد: مجموع جانباختگان این بیماری در استان ایلام نیز از ابتدا تاکنون ۸۰۷ نفر است و هم اکنون ۱۰۸ نفر هم به علت شرایط حاد تنفسی در بیمارستانهای استان بستری هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: در حال حاضر استان ایلام در بحث کرونا در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد، به هر حال وضعیت اکنون با دو هفته گذشته بسیار فرق میکند چراکه الان بحث ویروس جهش یافته هندی که موسوم به دلتا است تقریباً سراسر کشور را دربرگرفته است.
صادقی فر افزود: چون کیت تشخیص این ویروس فقط در اختیار پاستور تهران است و در اختیار استانها نیست، آمار دقیقی از افراد مبتلا به کرونای دلتا ممکن است مطرح نشود ولی عملاً میتوان گفت که در همه کشور همین رویه جهش یافته خود را نشان میدهد.
وی ادامه داد: بدی این ویروس این است که با علامتهای بسیار ساده مثل آبریزش بینی، تب و گاهی گلودرد شروع میشود پس از ۴۸ ساعت میتواند ریه افراد را درگیر کند.
وی افزود: هم اکنون بسیاری از افرادی که در بیمارستانهای استان بستری هستند با سنین پایین ۳۰ تا ۴۰ ساله با درگیری ریه ۳۵ و ۴۰ درصد است.
صادقی فر بیان داشت: سه شهرستان در استان ایلام دارای وضعیت قرمز هستند، متأسفانه آمار بستری و مبتلا در همه شهرهای استان در حال بالا رفتن است.
رعایت پروتکلها تا ۶۰ یا ۷۰ درصد کفایت نمیکند
وی گفت: افزایش آمار مبتلا و بستری در شهرستانهای استان یک هشدار جدی است، اگر پروتکلها رعایت نشود در آیندهای نزدیک بازهم شاهد افزایش بستری و بالا رفتن شهرهای قرمز در استان هستیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی افزود: در این هفته نسبت به هفته قبل، مردم استان میزان استفاده از ماسک را افزایش دادهاند، شلوغیها و تجمعات کمتر شده که جای تشکر دارد.
وی افزود: امیدوار هستیم مردم بیشتر کمک کنند، چون رعایت پروتکلها تا ۶۰ یا ۷۰ درصد کفایت نمیکند، حداقل باید ۸۵ درصد رعایت شود که چرخه ویروس کمتر شود.
صادقی فر اضافه کرد: کماکان توصیه میشود دورهمی و تجمعات بسیار خطرناک است، افراد آسیب پذیر و پرخطر تا جایی که میتوانند به تجمعات ورود نکنند و فاصله گذاری را رعایت و از ماسک استفاده کنند.
وی گفت: تاکنون بیش از ۴۲ هزار دوز واکسن کرونا در استان تزریق شده، هر چند سرعت واکسیناسیون کند است اما ما تا حد توان که واکسن در اختیار داریم به افراد تزریق میکنیم.
اجرای محدودیتهای کرونایی در محورهای مواصلاتی استان ایلام
رئیس پلیس راه ایلام از اجرای محدودیتهای کرونایی در محورهای مواصلاتی استان ایلام خبر داد و گفت: با توجه به اینکه شهرستانهای ایلام، مهران و چوار در وضعیت قرمز قرار دارند شهروندان در روزهای پایانی هفته از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
رضا همتی زاده ادامه داد: تردد هرگونه خودروهای غیر بومی در شهرهای قرمز یک میلیون تومان و شهرهایی با وضعیت نارنجی ۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون میشود.
علاوه بر راههای اصلی استان ایلام، مسیرهای منتهی به آرامستان ها و اماکن تفریحی و گردشگری در بسیاری از شهرستانهای استان مسدود شده است.
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