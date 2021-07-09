گلاره عباسی بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها سریال «برادر» با بازی او و به کارگردانی جواد افشار از شبکه آی فیلم پخش میشود درباره حضورش در این سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: من در این سریال نقش «نازی» را ایفا کردم که در قیاس با سایر نقشهایم یک نقش متفاوت و متمایز بود. دوست ندارم در قالب یک سری نقشهای خاص و همیشگی کلیشه شوم و از تجربههای جدید هم ترسی ندارم و حاضرم هزینهاش را بدهم.
وی اضافه کرد: من تا قبل از سریال «مدینه»، همیشه نقشهای مثبت را بازی میکردم اما خوشبختانه آقای سیروس مقدم شجاعت به خرج دادند و یک نقش منفی را برایم در نظر گرفت. این رویه را در «کیمیا» هم ادامه دادم تا رسید به سریال «برادر» و نقش نازی.
نقشهای مثبت با فیزیک چهرهام بیشتر همخوانی دارد
بازیگر «شهرزاد» درباره ماندگاری نقشهای مثبت خود در ذهن مخاطب یادآور شد: شاید به علت فیزیک چهرهام باشد که نقشهای مثبت بیشتر با آن همخوانی دارد و به دل مخاطب هم مینشیند. به هر حال، این یک واقعیت است که به برخی از بازیگران نقش مثبت بیشتر میآید و برخی دیگر، نقش منفی. یکی از عواملی که باعث کلیشه شدن یک بازیگر میشود هم همین است. خیلی از بازیگران این شانس را در طول عمر بازیگری شان به دست نمیآورند که نقشهای متفاوت را بیازمایند اما خوشبختانه من این شانس را داشتهام.
عباسی در پاسخ به اینکه خودش بیشتر نقشهای مثبت را میپسندد یا منفی؟ اظهار کرد: هر چقدر کاراکتر از خود واقعی من دورتر باشد ایفای نقشش برایم جذابتر است. طبیعتاً با این نگاه، نقشهای منفی برایم جذابتر و چالشبرانگیزتر به نظر میرسند. اصولاً کاراکترهای منفی و خاکستری، پیچیدگی شخصیتی بیشتری دارند و ایفای نقش شان، علاوه بر دشواری بیشتر، جذابیت زیادتری هم دارد.
وی درباره اینکه چرا برخی بازیگران در یک نقش باقی میمانند، گفت: شاید هر بازیگری حاضر نباشد این ریسک را بپذیرد و تصویری را که مخاطب از خودش دارد تغییر دهد یا نابود کند. وقتی تماشاگر شما را به عنوان بازیگر نقشهای مثبت پذیرفته است، تغییر این نگاه کار آسانی نیست و شجاعت و ریسک پذیری بالایی را میطلبد. به شخصه از این ریسک ترسی ندارم و حاضرم نقشهای متفاوتی را که از خودم دور هستند و فاصله دارند بازی کنم.
کاراکتری پر از عقدههای فروخورده
این بازیگر درباره نقش خود در «برادر» نیز یادآور شد: نازی از آن شخصیتهایی است که میتواند با کارهایش مخاطب را غافلگیر کند که به نظرم این اتفاق واقعاً هم میافتد. او یک کاراکتر خاکستری و مرموز است که شاید در ابتدا تکلیفش در قصه مشخص نباشد و مخاطب با او احساس سردرگمی کند، اما هرچه داستان پیش میرود، نازی بهتر جا میافتد و نقش آفرینی میکند. او به لحاظ شخصیتی هم دارای ابعاد مختلف و متفاوتی است که در طول قصه، بازتاب آن را در رفتار و مواجههاش با آدمهای اطرافش میبینیم. نازی پر از عقدههای فروخورده است که هر کدام از آنها به وقتش سرباز میکند. همه رفتارهای او در مواجهه با آدمهای اطرافش دارای یک عقبه است. این قاعده حتی در نوع رفتار او با پدرش هم نمود دارد و قابل مشاهده است.
وی درباره واکنش مردم به این نقش نیز یادآور شد: همین قدر که مردم در مواجهه با خودم میگفتند نازی چقدر دختر بدجنسی است یعنی من توانسته بودم کارم را در حد قبولی انجام دهم. مردم معمولاً با نقشهای مثبت ارتباط بهتری میگیرند و این حس مثبت یا منفی را در مواجهه با بازیگران نشان میدهند. سریال «برادر» از جمله آثار تلویزیونی پرمخاطب بود و در زمان پخشش نظرات مختلف مردم را هم درباره خود سریال و هم در خصوص نقش نازی دریافت میکردم.
بازیگر «کیمیا» در پایان درباره همکاری خود با جواد افشار عنوان کرد: اصولاً هر گاه که با یک کارگردان همکاری خوبی داشتهام مایل بودهام که این تجربه را تکرار کنم. به نظرم، اینگونه خیلی در کار جلوتر هستید. همکاری خیلی خوبی را با آقای افشار در «کیمیا» داشتیم و وقتی پیشنهاد بازی در سریال «برادر» را دادند با کمال میل پذیرفتم.
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