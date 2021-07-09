به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت‌های کشتی بازی‌های المپیک توکیو روزهای ۱۰ تا ۱۶ مردادماه در کشور ژاپن برگزار می‌شود.

اتحادیه جهانی کشتی اسامی کشتی گیران حاضر در این مسابقات را اعلام کرده است که اسامی آنها به شرح زیر است:

نفرات اول تا چهارم هر وزن حائز رنکینگ یک تا ۴ المپیک هستند و با توجه به آن در قرعه کشی مسابقات در بالا و پایین جدول قرار می‌گیرند.

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم:

استفان میسیچ (صربستان)

زائور اوگویف (روسیه)

سلیمان آتلی (ترکیه)

کومار راوی (هند)

نوراسلام سانایف (قزاقستان)

رضا اطری (ایران)

دیامانتینو فافه (گینه بیسائو)

عبدالهاک خرباچ (الجزایر)

توماس گیلمان (آمریکا)

اوسکار اوربانو (کلمبیا)

آرسن هاروتونیان (ارمنستان)

گئورگی وانگلوف (بلغارستان)

غلام جان عبدالله یف (ازبکستان)

مینگ هیو لیو (چین)

یوکی تاکاهاشی (ژاپن)

بخبایار اردنبات (مغولستان)

۶۵ کیلوگرم:

گاژی مراد رشید اف (روسیه)

باجرانگ پونیا (هند)

دولت نیازبکوف (قزاقستان)

اسماعیل موسکایف (مجارستان)

تاکوتو اوتوگورو (ژاپن)

تولگا تومور اوچیر (مغولستان)

آداما دیاتا (سنگال)

هایتم داخلاوی (تونس)

آلخاندرو والدز توبیر (کوبا)

آگوستین دستریباتس (آرژانتین)

وازگن توانیان (ارمنستان)

حاجی علی یف (آذربایجان)

ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان)

مرتضی قیاسی (ایران)

ماگومد مراد گادریف (لهستان)

گئورگیس پیلیدیس (یونان)

۷۴ کیلوگرم:

فرانک چامیزو (ایتالیا)

دانیار کایسانوف (قزاقستان)

زائوربک سیداکوف (روسیه)

مصطفی حسین خانی (ایران)

کایل دیک (آمریکا)

کیسوکه اوتوگورو (ژاپن)

کامیل رایبیکی (لهستان)

امر حسین (مصر)

آگوستو میدانا (گینه بیسائو)

گندری گارزون کوبا)

فرانکلین گومز (پورتوریکو)

آوتاندیل کنتچادزه (گرجستان)

حاجی مراد گادژیف (آذربایجان)

بکزاد عبدالرحمانوف (ازبکستان)

محمدحبیب گادژی ماگمدوف (بلاروس)

واسیل میخایلوف (اوکراین)

۸۶ کیلوگرم:

حسن یزدانی (ایران)

دیپاک پونیا (هند)

مایلس ناظم آمینه (سن مارینو)

آرتور نایفونوف (روسیه)

استفان ریچموت (سوییس)

کارلوس مندز (کلمبیا)

اکرکم آگیومور (نیجریه)

فاتح بنفردجلاه (الجزایر)

دیوید تیلور (آمریکا)

پول ادینسون گریفو (پرو)

علی شعبان اف (بلاروس)

عثمان گوجن (ترکیه)

جاورایل شاپیف (ازبکستان)

زوشن لین (چین)

سوسو که تاکاتانی (ژاپن)

بوریس ماکویف (اسلواکی)

۹۷ کیلوگرم:

عبدالرشید سعداله یف (روسیه)

کایل اسنایدر (آمریکا)

آلیشر یرگالی (قزاقستان)

ماگومد گاژی نوروف (مقدونیه)

شریف شریف اف (آذربایجان)

الیزبار اودیکادز ه (گرجستان)

محمد سعداوی (تونس)

محمد فرج (الجزایر)

رینریز سالاس پرز (کوبا)

جردن استین (کانادا)

الکساندر هوشتین (بلاروس)

سلیمان کارادنیز (ترکیه)

محمدحسین محمدیان (ایران)

ماگومد ابراگیموف (ازبکستان)

آبراهام کونیدو روآنو (ایتالیا)

آلبرت ساریتوف (رومانی)

۱۲۵ کیلوگرم:

گنو پتریاشویلی (گرجستان)

یوسوپ باتیرمورزایف (قزاقستان)

طاها آکگول (ترکیه)

الکساندر خوتسیانیوسکی (اوکراین)

ژیوی دنگ (چین)

امیرحسین زارع (ایران)

اگزون شالا (کوزوو)

دیالدین عبدالمطلب (مصر)

جاهید براهال (الجزایر)

گیبل دن استیوسون (آمریکا)

آمارویر دسی (کانادا)

زیانیس خارامیانکو (بلاروس)

گنادیج کودینوویچ (آلمان)

خاگواگرل مونختور (مغولستان)

سرگئی کوزیرف (روسیه)

آیال لازاریف (قرقیزستان)

کشتی فرنگی:

۶۰ کیلوگرم:

کنیچیرو فومیتا (ژاپن)

سرگئی املین (روسیه)

کرم کمال (ترکیه)

علیرضا نجاتی (ایران)

میرامبک آیناگولوف (قزاقستان)

لنور تمیروف (اوکراین)

المرات تاسمرادوف (ازبکستان)

حاتم محمود (مصر)

عبدالکریم فرگات (الجزایر)

لوییس آلبرتو سانچز (کوبا)

الدار حافظ اف (آمریکا)

اتین کنسینجر (آلمان)

ژولامان شارشنبکوف (قرقیزستان)

سایلیک والیهان (چین)

ویکتور سیابانو (مولداوی)

آرمن ملیکیان (ارمنستان)

۶۷ کیلوگرم:

اسماعیل بوررو مولینا (کوبا)

محمدابراهیم السید (مصر)

آرتم سورکوف (روسیه)

ماته نمس (صربستان)

فرانک استابلر (آلمان)

فردریک جرهوس (دانمارک)

سلیمان نصر (تونس)

عبدالمالک مرابت (الجزایر)

جولیان آکود (کلمبیا)

الخاندرو سانچو (آمریکا)

راماز زویدزه (گرجستان)

بالینت کورپاسی (مجارستان)

محمدرضا گرایی (ایران)

هانسو ریو (کره جنوبی)

کارن اصلانیان (ارمنستان)

پرویز نصیب اف (اوکراین)

آکر العبیدی (تیم پناهندگان)

۷۷ کیلوگرم:

تاماس لورینچ (مجارستان)

آلکس کسیدیس (سوئد)

کاراپت چالیان (ارمنستان)

محمدعلی گرایی (ایران)

جالگاسبای بردی مراتوف (ازبکستان)

دمیو ژادرایف (قزاقستان)

لامجد مافی (تونس)

زاید اوگرام (مراکش)

یوسوانیس فلورس (کوبا)

آلفونسو لیوایپز (مکزیک)

آلکساندر چخرکین (روسیه)

بوزو استارسویچ (کرواسی)

آکژول محموداف (قرقیزستان)

شوهی یابیکو (ژاپن)

آیک ناتساکانیان (بلغارستان)

رفیق حسین اف (آذربایجان)

۸۷ کیلوگرم:

ویکتور لورینچ (مجارستان)

ژان بلنیوک (اوکراین)

رستم آساکولوف (ازبکستان)

دانیل هچاوارا (کوبا)

دنیس کودلا (آلمان)

کایریل ماسکویچ (بلاروس)

آتابک عزیزبکوف (قرقیزستان)

محمد متوالی (مصر)

باچیر آزارا (الجزایر)

جان والتر استفانویچ (آمریکا)

اسلام عباس اف (آذربایجان)

لاشا گوبادزه (گرجستان)

نورسلطان تورسینوف (قزاقستان)

فی پنگ (چین)

ایوان هوکلک (کرواسی)

زورابی داتوناشویلی (صربستان)

۹۷ کیلوگرم:

موسی اولویف (روسیه)

آرتور الکسانیان (ارمنستان)

محمدهادی ساروی (ایران)

تادیوز میچالیک (لهستان)

میهایل کاجایا (صربستان)

جنک ایلدم (ترکیه)

گئورگی ملیا (گرجستان)

آدم بودجلمین (الجزایر)

هایکل آچوری (تونس)

گابریل کیندلان (کوبا)

تریسی هانکوک (آمریکا)

آروی ساوولاینن (فنلاند)

کایریل میلوف (بلغارستان)

اوزور ژوزوپبکوف (قرقیزستان)

آلکس زوک (مجارستان)

آرتور عمروف (چک)

۱۳۰ کیلوگرم:

رضا کایالپ (ترکیه)

عبدالطیف محمد (مصر)

مومینجان عبدالله یف (ازبکستان)

امین میرزازاده (ایران)

میخاین لوپز (کوبا)

آرتور ویتیتین (استونی)

یاکوبی کاجایا (گرجستان)

ادوارد پاپ (آلمان)

امین گوئنیچی (تونس)

یاسمانی فرناندز (شیلی)

ادوارد سوگومونیان (برزیل)

سرگئی سمنوف (روسیه)

مانتاس نیستاتاس (لیتوانی)

مین سئوک کیم (کره جنوبی)

آلین سیوراریو (رومانی)

الیاس کاسمانن (فنلاند)