سید صالح فاضلی در گفتوگو با خبرنگار مهر از موافقت اولیه و دستور وزیر جهاد کشاورزی برای راهاندازی هنرستان شبانهروزی فنی و حرفهای در شهرستان شادگان در رشتههای کشاورزی (امور دامی، امور زراعی، امور باغی و ماشینهای کشاورزی و…) خبر داد.
وی اظهار کرد: به منظور بسترسازی و تربیت نیرویهای ماهر و متخصص و با کیفیت برای شرکتهای فعال در شهرستان شادگان به خصوص شرکتهای کشت و نیشکر هنرستان کشاورزی در این شهرستان راهاندازی میشود.
فاضلی افزود: دانشآموزان هنرستانهای کشاورزی نیروهای انسانی مجرب این بخش در آینده هستند که با ارائه آموزشهای به روز در این هنرستانها میتوان تحول عظیمی را در تولید ملی و امنیت غذایی ایجاد کرد.
مدیر آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: دایر شدن این هنرستان میتواند نقش مؤثری در ایجاد روحیه تعامل و اشتغالزایی برای دانش آموزان علاقهمند به رشتههای مهارتی داشته باشد.
فاضلی، اشتغال، تولید و مهارتآموزی را امری مهم در توسعه کشور دانست و تأکید کرد: این موضوع مهم در هنرستانهای شاخه کاردانش و فنی حرفهای شهرستان شادگان دنبال میشود.
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