سفر رئیس جمهور چین به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین قرار است روز سهشنبه سفر رسمی خود به مصر را برای گفتگو با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری خود در مورد تقویت همکاریهای دو جانبه و مسائل منطقهای و بینالمللی آغاز کند.
دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که السیسی به عنوان بخشی از سفر رسمی رئیس جمهور چین به این کشور، بدون مشخص کردن مدت زمان آن، از شی استقبال خواهد کرد.
این بیانیه افزود که این سفر با هدف تقویت همکاریهای سیاسی، اقتصادی و توسعهای و بررسی اجرای توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع امضا شده بین دو کشور در سال ۲۰۱۴ انجام میشود. همچنین انتظار میرود دو طرف در طول مذاکرات خود در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی مورد علاقه مشترک بحث کنند.
شی جین پینگ در مقالهای که روز سهشنبه در روزنامههای دولتی مصر، الاهرام، الاخبار و الجمهوریه منتشر شد، گفت که روابط بین چین و مصر پس از ۷۰ سال دوستی در بهترین دوره تاریخ خود قرار دارد.
او خواستار مشارکت استراتژیک جامعتر، گسترش همکاریهای باکیفیت تحت ابتکار کمربند و جاده چین، تبادلات فرهنگی قویتر و همکاری نزدیکتر چین-عرب و چین-آفریقا شد.
از سوی دیگر، السیسی در مقالهای که در الاهرام منتشر شد، گفت که مصر و چین توافق کردند که گسترش درگیریهای مسلحانه به نفع هیچ طرف منطقهای یا بینالمللی نخواهد بود.
سفر شی جین پینگ بخشی از یک تور خارجی است که از ۳۰ آگوست تا ۳ سپتامبر برگزار میشود. این اولین سفر شی جین پینگ به مصر در یک دهه گذشته است. تجارت دو جانبه بین چین و مصر به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این سفر همچنین در حالی انجام میشود که دو کشور همکاریهای نظامی خود را تعمیق میبخشند. نیروهای هوایی آنها اخیراً رزمایش مشترکی با عنوان «عقابهای تمدن» در مصر برگزار کردند که در آن جنگندههای J-۱۶ چینی و هواپیماهای رافال مصری و سایر تجهیزات نظامی شرکت داشتند.
مصر اولین کشور عربی و آفریقایی بود که در سال ۱۹۵۶ با جمهوری خلق چین روابط دیپلماتیک برقرار کرد. این دو کشور در سال ۱۹۹۹ یک مشارکت استراتژیک برقرار کردند و در دسامبر ۲۰۱۴ روابط خود را به یک مشارکت استراتژیک جامع ارتقا دادند.
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