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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در جاده چالوس

ترافیک سنگین در جاده چالوس

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور کرج - چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده پل زنگوله سنگین بوده و این محور دارای بارش پراکنده باران است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور کرج - چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده پل زنگوله سنگین بوده و این محور دارای بارش پراکنده باران است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر نیز سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: دیگر محورهای استان بدون مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: در دیگر محورهای استان ترافیک روانی در جریان است.

کد مطلب 5253913

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    نظرات

    • ح ب IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
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      جریمه نشدند؟
    • مربم IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      3 0
      پاسخ
      سلام. بالاخره جاده هابازه یابسته ست؟بخدا کار اداری داریم شمال . اگه بازه خب بگین دیگه.
    • علی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اگه جاده رو میشه مثل تحریم دور زد ! بگین چه ساعتی ؟ بخدا درخت هامون خشک شد گناه دارند

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