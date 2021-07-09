ترافیک سنگین در جاده چالوس

علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور کرج - چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده پل زنگوله سنگین بوده و این محور دارای بارش پراکنده باران است.
وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر نیز سنگین گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: دیگر محورهای استان بدون مداخلات جوی هستند.
وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: در دیگر محورهای استان ترافیک روانی در جریان است.
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