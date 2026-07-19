یازدهمین شماره فصلنامه «روی خط رادیو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، یازدهمین شماره فصلنامه معاونت صدای رسانه ملی با نام «روی خط رادیو» با مدیرمسئولی ابوذر ابراهیم و سردبیری فاطمه عودباشی منتشر شده است. این شماره با تمرکز بر ماموریتهای تحولی رادیو، تلاش کرده است فراتر از یک گزارش عملکرد، جایگاه این رسانه را در روایت رویدادها، هدایت جریان اجتماعی و تقویت هویت ملی به تصویر بکشد.
در این شماره، یادداشت معاون صدا با عنوان «پیشرانی رادیو؛ از روایت رویداد تا هدایت جریان اجتماعی» بهعنوان مطلب محوری منتشر شده است؛ یادداشتی که با نگاهی راهبردی، جایگاه رادیو را بهعنوان رسانهای اثرگذار در تبیین مسائل روز، جریانسازی فرهنگی و همراهی با مردم در بزنگاههای اجتماعی تشریح میکند.
از دیگر بخشهای شاخص این فصلنامه میتوان به پروندههای «از میدان تا موج صدا»، «رادیو؛ پژواک ایران مقتدر» و «صدای روزهای مقاومت» اشاره کرد که روایتگر حضور میدانی رادیو، پوشش رویدادهای ملی و نقش این رسانه در تقویت همبستگی، امید و انسجام اجتماعی هستند.
بخش «یادمان رهبر شهید» نیز با نگاهی ویژه به بزرگداشت مقام والای رهبر شهید، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشته و نقش رادیو در روایت این مقطع تاریخی را بازخوانی میکند.
در ادامه، پرونده «رادیو در مدار نوآوری و تحول» به اقدامات نوآورانه، توسعه فناوری و حرکت رادیو در مسیر تحول رسانهای میپردازد و همزمان با «۸۶ سال شنیدن»، مروری بر تاریخچه و میراث ماندگار رادیو در ایران ارائه میشود.
در بخش «بهار در آینه خاطرات» نیز با گرامیداشت یاد زندهیاد بهروز رضوی، بخشی از خاطرات و میراث ارزشمند این پیشکسوت رادیو مرور شده است.
در مجموع، یازدهمین شماره فصلنامه «روی خط رادیو» مجموعهای از گزارشها، یادداشتها، گفتگوها و پروندههای تحلیلی را دربرمیگیرد که تصویری روشن از فعالیتها، دستاوردها و مسیر تحول رادیو در بهار ۱۴۰۵ ارائه میکند.
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