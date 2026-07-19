رایزنی وزیر خارجه ترکیه با امیر قطر در دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی،تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در کاخ لوسیل در دوحه از هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه استقبال کرد.

در آغاز این دیدار فیدان مراتب تسلیت خود در پی درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر را به بن حمد ابراز داشت و از خداوند خواست که وی را مشمول رحمت واسعه خود گرداند.

امیر قطر نیز از ابراز همبستگی وزیر خارجه ترکیه و احساسات صادقانه وی قدردانی کرد.

در این دیدار همکاری نزدیک میان دو کشور و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و در راس آن تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک جاری و هماهنگی مشترک برای کاهش شدت تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه در دوحه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار کرد.