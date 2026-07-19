  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

رایزنی وزیر خارجه ترکیه با امیر قطر در دوحه

رایزنی وزیر خارجه ترکیه با امیر قطر در دوحه

امیر قطر و وزیر خارجه ترکیه آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و در راس آن تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک جاری را مورد رایزنی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی،تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در کاخ لوسیل در دوحه از هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه استقبال کرد.

در آغاز این دیدار فیدان مراتب تسلیت خود در پی درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر را به بن حمد ابراز داشت و از خداوند خواست که وی را مشمول رحمت واسعه خود گرداند.

 امیر قطر نیز از ابراز همبستگی وزیر خارجه ترکیه و احساسات صادقانه وی قدردانی کرد.

در این دیدار همکاری نزدیک میان دو کشور و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و در راس آن تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک جاری و هماهنگی مشترک برای کاهش شدت تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه در دوحه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار کرد.

کد مطلب 6892541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها