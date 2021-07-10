بی توجهی مسئولین به مطالبات دانشجویی در خصوص دانشگاه فرهنگیان

خبرگزاری مهر_گروه استان‌ها، راضیه ترکمان*: یک روز می‌خواهند تربیت معلمان این سرزمین را که امری تخصصی است، به دانشگاه پیام نور واگذار کنند، روز دیگر وزیر محترم علوم مستقیماً وارد عمل شده و در جهت حذف دانشگاه فرهنگیان نامه نگاری می‌کند. حال شاهدیم در واپسین روزهای دولت تدبیر و امید، پای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای انحلال کامل دانشگاه فرهنگیان وسط آمده و مسئله‌ی اساسی این است که این دولت با دانشگاه فرهنگیان مشکل دارد.

دانشگاهی که بارها و بارها مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان بر توسعه کمی و کیفی آن تاکید داشتند اما دولت دوازدهم در این سال‌ها نه تنها در جهت توسعه این دانشگاه تلاشی نکرد که همت خود را بر انحلال این دانشگاه معطوف کرد، مشخص نیست که با تربیت معلم صالح مشکل دارند یا اهداف تأسیس دانشگاه فرهنگیان را نمی‌دانند.

به نظر می‌رسد آموزش و پرورش را با بنگاه کاریابی اشتباه گرفته و از هر راهی می‌خواهند دست به جذب معلم می‌زنند تا جایگاه دانشگاه فرهنگیان را تضعیف کنند، در نگاه دولتمردان جذب معلم آنقدر مسئله سطح پایینی است که به هر لایحه و تبصره و ماده‌ای متوسل تا از تخصصی بودن این مهم بکاهند.

نباید فراموش کرد که هیچ دوره‌ای نمی‌تواند جایگزین این دوره چهار ساله برای تربیت افسران سپاه پیشرفت کشور شود، تنها این دانشگاه است که می‌تواند رسالت تربیت معلم را به بهترین شکل انجام دهد.

از نظر کمی و کیفی نقص‌هایی به دانشگاه فرهنگیان وارد است که اگر آقایان اندکی همت کنند رفع خواهد شد، اما به جای رفع کمبودها به حذف دانشگاه فرهنگیان فکر می‌کنند. در حالی که انحلال دانشگاه فرهنگیان ضربه‌ای بزرگ بر پیکره آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ایران عزیز وارد خواهد ساخت‌.

مسئولین دولت تدبیر و امید در استان همدان نیز علی رغم تلاش‌های و مطالبات گسترده دانشجویی و فعالان فرهنگی کمترین توجه را به مطالبات دانشگاه فرهنگیان نداشته‌اند و نامه‌های مکرر فعالین دانشجویی این دانشگاه به استاندار محترم نشان دهنده این مطلب است.

به نظر می‌رسد تدبیر دولت روحانی در روزهای پایانی، به ضرر دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش و جامعه است.

*فعال دانشجویی