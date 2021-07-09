نهادینه کردن عفت عمومی تنها راه مقابله با هجمه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول در خطبههای این هفته نمازجمعه کوار ضمن گرامیداشت هفته حجاب و عفاف اظهار کرد: تثبیت خانواده، حفظ آرامش جامعه و پاکی نسل از آثار حجاب و عفاف است.
وی، یکی از برکات پاسداشت حیا و حفظ کرامت انسان را حراست از حریم و جایگاه زن دانست و بیان کرد: هم اکنون جامعه ما بیش از پیش به عفاف و حجاب نیاز دارد.
امام جمعه شهرستان کوار بر لزوم صیانت از فرهنگ حجاب و عفاف تاکید کرد و گفت: در برابر هجمههای بی امان فرهنگی دشمنان، راهی جز نهادینه کردن حیا و عفت و تقویت ایمان دینی و پاسخگویی به شبههها وجود ندارد.
گشول ادامه داد: قداست عفاف و حجاب در حقیقت «اندلسِ ذهنی» جوامع اسلامی است که غرب در جنگ صلیبی - فرهنگی، بهدنبال فروپاشی برج و باروی دژ آن است.
امام جمعه کوار تصریح کرد: غرب و عوامل آن در مواجهه با اسلام و ارزشهای اسلامی مثل فرهنگ عفاف و حجاب عمدتاً از دو روش «نسخ» و «مسخ» استفاده میکند.
وی در بخش دیگری از خطبههای این هفته کوار با اذعان بر اینکه دشمنان ما از دیرباز این حقیقت را دریافتهاند که برای تسلط بر کشورهای ثروتمند اسلامی، باید این جوامع را از طریق اشاعه فساد و فحشاء، استحاله فرهنگی کرد، ابراز کرد: مهمترین راهکار دشمنان در استحاله فرهنگی ترویج فرهنگ برهنگی در جوامع اسلامی بود که از برهنگی آغاز شد.
گشول، برهنگی را سرآغاز سایر برهنگیها برشمرد و متذکر شد: اینکه قرآن در میان پوششها، نام «خُمُر» (مقنعه و روسری) را متذکر میشود، دلیل بر اهمیّت پوشش سر و گردن است.
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