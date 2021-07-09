به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احسان تندگام در خطبههای نماز عبادی سیاسی این هفته شهر دبیران به گلایه مندی مردم در خصوص قطعیهای بی برنامه و مکرر برق در کشور پرداخت و اظهار داشت: مسئولان باید با تدابیر دقیق سعی در کاهش فشارهای همه جانبه به مردم داشته باشند.
وی افزود: در گرمای نزدیک به ۴۵ درجه شهرستان خشک زرین دشت قطعیهای مکرر برق باعث گلایه مندی شدید مردم و ایجاد خسارتهایی به لوازم برقی مردم شده است.
خطیب نماز جمعه شهرستان زرین دشت از عوامل این قطعیها را کم بارشی ها و در نتیجه کمبود آب سدها و عدم تأمین آب مورد نیاز توربینهای برق دانست.
تندگام با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت بحران خاموشیهای برق در کشور بیان کرد: عمل نکردن دولت به برنامههای افزایش تولید برق منجر به این مصائب شده است.
وی، گرم شدن دمای زمین و افزایش وابستگی مصارف صنعتی و کشاورزی به نیروی برق را از دیگر دلایل قطعی برق در کشور عنوان کرد.
امام جمعه دبیران بر لزوم صرفه جویی در بخشهای مختلف دولتی و همکاری مردم در استفاده بهینه از برق تاکید کرد و گفت: مسئولان باید در برنامههای کوتاه مدت با تعطیل کردن ماینرهای مجاز و با برخورد با صاحبان ماینرهای غیرمجاز در کاهش مصرف برق تلاش کنند.
این استاد حوزه علمیه، خواستار اجرایی شدن برنامههای بلندمدت دولت برای کنترل خاموشیها شد و ابراز کرد: افزایش نیروگاههای تولید برق به خصوص نیروگاههای خورشیدی و بادی و استفاده از بخش خصوصی در تولید برق به تولید برق کشور کمک شایانی میکند.
تندگام، تکمیل واحداث نیروهگاههای هسته ایی تولید برق را از دیگر راهکارهای مهم برای کاهش خاموشیها عنوان کرد.
خطیب جمعه شهر دبیران در بخش دیگری از سخنان به وقوع جنگ دوباره در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که حکومت در افغانستان باید با استفاده از صندوقهای رأی و نظر جمیع مردم تعیین شود.
امام جمعه دبیران ادامه داد: گروه طالبان که هم اکنون در حال پیشروی هستند به خوبی میفهمند که ضدیت با ایران برای آنها هزینههای زیادی در بر خواهد داشت و بنابراین نمیتوانند در مقابل ایران رفتار غیر مسئولانه داشته باشد.
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