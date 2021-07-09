۱۵ نفر در دو حادثه تصادف در اصفهان مصدوم شدند

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ترافیکی امروز اصفهان اظهار داشت: حادثه واژگونی سمند در محور نائین – یزد ساعت ۱۱ و ۴۴ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه دو کد اورژانس برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شد، افزود: این حادثه ۶ مصدوم شامل دو مرد، دو زن و دو کودک داشت.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدومان این حادثه به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل شدند.

وی همچنین به حادثه برخورد کامیون با سواری ام وی ام اشاره کرد و گفت: این حادثه ساعت ۱۱ و ۵۸ دقیقه در محور قرقچی به سمت دلیجان به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

عابدی تصریح کرد: این حادثه نیز ۹ نفر مصدوم شامل ۶ نفر خانم و سه نفر آقا داشت که با دو کد اورژانس و یک کد هلال احمر به بیمارستان محمد رسول الله میمه منتقل شدند.