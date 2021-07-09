اقلیم کردستان عراق به دنبال واردات برق از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، وزارت برق اقلیم کردستان عراق امروز جمعه اعلام کرد که مقدمات لازم برای واردات بیشتر برق از ترکیه را آغاز کرده است.

بنابر اعلام وزارت برق اقلیم کردستان عراق، میزان واردات برق از ترکیه از طریق خط کواچی – زاخو، ۱۳۲ کیلووات خواهد بود.

وزارت برق اقلیم کردستان عراق گفت که «کمال محمد صالح»، وزیر برق اقلیم کردستان عراق از نیروگاه برق زاخو بازدید کرده و در جریان مقدمات لازم برای واردات بیشتر برق از ترکیه به نیروگاه دوبان در سیمیل قرار گرفته است.

قرار است انتقال برق از ترکیه به اقلیم کردستان عراق از طریق نیروگاه زاخو به نیروگاه دوبان در سیمیل انجام شود.

وزیر برق اقلیم کردستان عراق همچنین درجریان پروژه انتقال برق کواچی – زاخو که توسط شرکت شاندرز انجام می شود، قرار گرفت.