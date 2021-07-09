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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۰۵

اقلیم کردستان عراق به دنبال واردات برق از ترکیه

اقلیم کردستان عراق به دنبال واردات برق از ترکیه

منابع وابسته به اقلیم کردستان عراق از اقدامات انجام شده به منظور واردات برق از ترکیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، وزارت برق اقلیم کردستان عراق امروز جمعه اعلام کرد که مقدمات لازم برای واردات بیشتر برق از ترکیه را آغاز کرده است.

بنابر اعلام وزارت برق اقلیم کردستان عراق، میزان واردات برق از ترکیه از طریق خط کواچی – زاخو، ۱۳۲ کیلووات خواهد بود.

وزارت برق اقلیم کردستان عراق گفت که «کمال محمد صالح»، وزیر برق اقلیم کردستان عراق از نیروگاه برق زاخو بازدید کرده و در جریان مقدمات لازم برای واردات بیشتر برق از ترکیه به نیروگاه دوبان در سیمیل قرار گرفته است.

قرار است انتقال برق از ترکیه به اقلیم کردستان عراق از طریق نیروگاه زاخو به نیروگاه دوبان در سیمیل انجام شود.

وزیر برق اقلیم کردستان عراق همچنین درجریان پروژه انتقال برق کواچی – زاخو که توسط شرکت شاندرز انجام می شود، قرار گرفت.

کد مطلب 5254017

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