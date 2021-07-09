قیمت شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب و ابلاغ شد/لغو ممنوعیت صادرات دام

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت هر کیلوگرم شیرخام را ۶,۴۰۰ تومان تصویب کرد و بر اساس مصوبه این شورا صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است.

در متن این نامه آمده است؛

۱- شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در راستای حمایت از دامداران و پایداری تولید قیمت هر کیلوگرم شیرخام را با ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۶,۴۰۰ تومان تصویب کرد.

در این نامه همچنین آمده است: تبصره (۱): به ازای هر ۰.۱ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۸۰۰ ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.

۲- صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است.

تبصره (۲): مدیریت صادرات اقلام فوق‌الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه‌التفاوت صادرات، اهلیت سنجی و اولویت بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

۳- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه و یا شرکت‌های مباشر غیر دولتی نسبت به خرید شیرخام، شیرخشک، دام زنده و گوشت قرمز اقدام نماید.

تبصره (۳): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران برای سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام را از طریق بانک‌های عامل، پیگیری نموده تا به موقع در اختیار سازمان و شرکت مذکور قرار بگیرد.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات از محل اعتبارات مصوب را متعهد و تضمین نمایند. این تضمین دولت نافی وظایف بانک برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۵- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند هزینه‌های تبعی و ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و تأیید وزارت جهاد کشاورزی پرداخت نمایند.

۶- سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام موظف هستند تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان پرداختی دریافت نمایند.