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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۰۱

مهر خبر می دهد؛

قیمت شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب و ابلاغ شد/لغو ممنوعیت صادرات دام

قیمت شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب و ابلاغ شد/لغو ممنوعیت صادرات دام

شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت هرکیلوگرم شیرخام را ۶۴۰۰ تومان تصویب کرد و براساس مصوبه این شورا صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت هر کیلوگرم شیرخام را ۶,۴۰۰ تومان تصویب کرد و بر اساس مصوبه این شورا صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است.

در متن این نامه آمده است؛

۱- شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در راستای حمایت از دامداران و پایداری تولید قیمت هر کیلوگرم شیرخام را با ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۶,۴۰۰ تومان تصویب کرد.

در این نامه همچنین آمده است: تبصره (۱): به ازای هر ۰.۱ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۸۰۰ ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.

۲- صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است.

تبصره (۲): مدیریت صادرات اقلام فوق‌الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه‌التفاوت صادرات، اهلیت سنجی و اولویت بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

۳- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه و یا شرکت‌های مباشر غیر دولتی نسبت به خرید شیرخام، شیرخشک، دام زنده و گوشت قرمز اقدام نماید.

تبصره (۳): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران برای سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام را از طریق بانک‌های عامل، پیگیری نموده تا به موقع در اختیار سازمان و شرکت مذکور قرار بگیرد.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات از محل اعتبارات مصوب را متعهد و تضمین نمایند. این تضمین دولت نافی وظایف بانک برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۵- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند هزینه‌های تبعی و ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و تأیید وزارت جهاد کشاورزی پرداخت نمایند.

۶- سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام موظف هستند تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان پرداختی دریافت نمایند.

کد مطلب 5254027

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    نظرات

    • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      8 0
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      ما که بدبخت شدیم رفت تمام دام ها مجبور شدیم ارزون بفروشیم بدبخت شدیم شوهرم هم میکنن زندان
      • آرش IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
        1 0
        وضعیت ما هم مثل شماست با این کارا هم بهتر نمیشه
    • دامدار RO ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      3 2
      پاسخ
      سلام‌ عزیزان ایاواقعیت داره صادرات دام بازشده چون‌ چندبارهم گفتن ولی خبری نشده اگه بگین ممنون میشم
    • FR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مشکلی نیست شیر نمیخریم !
    • احمد IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دلیل بر چیده شدن یا کم شدن لبنیات از سفره مردم رابطه مستقیم با این تصمیم های غیر کارشناسی کسانی هست که دانش مدیریت ندارن ... ۴۷٪ افزایش یکباره قیمت شیر به نفع دامدار هم یه شوک دیگه ای هست به این سفره ها و بیشتر نسل کوچک میزنه ... آقایان مدیر بیسواد بجای افزایش قیمت شیر خام بهتر بود نهاده های دامی در
    • ابراهیم IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
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      این ضرری ک دولت ب ما دامداران زد خشکسالی نزد اگه دام یا محصولات دامی هم با تورم بالا میرفت میتونستیم علوفه بخریم الان دو تا گوسفند می فروشیم نمی تونیم برا ی گوسفند علوفه بخریم
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
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      نوش دارو بعد مرگ سهراب
    • دام دار IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
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      به قرآن هیچ کس به اندازه‌ی من از دام داری ضررندید،فقط میتونم بگم خدا لعنتتون کنه
    • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کسایی ک ا ساعت زحمت دامداری نکشیدن برای دامدار تصمیم میگیرن آخرش همین میشه
    • محمد دودکانلو IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پس کی قراره بخرن ما که بیچاره شدیم چرا وعده و وعبدهای مسئولین در حد حرف میمونه دامدار از بین رفت دیگه دامی نداریم بفروشیم
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اخه چقدر دروغ ۲ روز گذشت ولی هیچ اتفاقی نیفتاده دام نمیخرن همش دروغه

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