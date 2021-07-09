مناطقی از خوزستان با مشکلات آب شرب مواجه است/ مسئولان رسیدگی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد عصر امروز جمعه در نشست با مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و جمعی از سران و نمایندگان عشایر خوزستان به منظور بررسی مشکلات آب شرب و کشاورزی استان اظهار کرد: امسال به علت خشک‌سالی میزان حجم آب در سدهای خوزستان کاهش یافته است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان افزود: برخی مناطق استان با مشکلاتی از جمله آب شرب و کمبود آب برای کشاورزی و احشام روبه‌رو هستند که نیاز است مسئولان به این موضوعات رسیدگی کنند.

وی تأکید کرد: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری، مسئولان باید مردم را عائله و خانواده خود بدانند و در راستای رفع مشکلات آنها اقدام کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با بیان اینکه خشک‌سالی و کمبود بارندگی‌ها باعث کاهش تولید برق شده است و از مردم درخواست کرد که در مصرف برق صرفه‌جویی لازم را داشته باشند.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز در این نشست گفت: به علت خشک‌سالی و کمبود بارندگی‌ها میزان ورودی آب به سدهای خوزستان کاهش پیدا کرده است.

فرهاد ایزدجو افزود: به همین علت کشت‌های پرمصرف از جمله برنج امسال ممنوع و صرفاً آب برای کشت‌های دائمی و کم‌مصرف و آب شرب اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: برای کشاورزانی که کشت شلتوک را انجام نمی‌دهند در فصل زراعی و آبی آینده ۲۰ درصد تخفیف آب‌بها داده خواهد شد.