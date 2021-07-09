خسارت جزیی زلزله به منازل روستاهای نقده و پیرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری جمعه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در پی وقوع زمین لرزه ۵ ریشتری در شهرستان نقده تیم‌های ارزیاب و مدیریت بحران منطقه به محل وقوع زلزله اعزام و در حال بررسی خسارات احتمالی این زمین لرزه هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های اولیه این زمین لرزه خسارت جانی نداشته است، افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه این زمین موجب ترک خوردن برخی منازل روستایی در شهرستان نقده و پیرانشهر شده است.

شهریاری با اعلام اینکه زلزله ۵ ریشتری در محور پیرانشهر - نقده حوالی دشت قوره رخ داده است، گفت: این زلزله در حوالی همان محل حادثه برای اتوبوس خبرنگاران رخ داده است.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: از میزان خسارات تاکنون فقط ترک جزئی در برخی خانه‌های روستایی گزارش شده است.

وی با اشاره به حالت آماده باش گروه‌های امدادی استان گفت: جزئیات دقیق این زمین لرزه بعد از بررسی‌های نهایی اعلام می‌شود.