تولید ۲۰ کتاب کودکان و نوجوانان در اردبیل

زعفر احدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در گرامیداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان از این آثار و کتابهای تولید شده در استان رونمایی خواهد شد تا از نویسندگان این آثار نیز تجلیل و تکریم شود.
وی ضرورت ترغیب کودکان را به کتابخوانی یادآور شد و تصریح کرد: خانوادهها باید فرزندانشان را بیشتر با کتاب مأنوس کنند تا با کاهش مصرف رسانهای کودکان در حوزه فضای مجازی آنها بیشتر راغب به خواندن کتاب و داستانهای گروه سنی خود باشند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: به مناسبتهای مختلف ما سعی و تلاشمان بر این است تا فعالیتهای کانون را که عمدتاً کتابمحور است برای کودکان و نوجوانان معرفی کنیم که این کار در رویدادهای مختلف اعم از روز جهانی کودک، روز ادبیات کودک و سایر مناسبتها انجام میشود تا نسل آینده بیشتر با کتاب و اهمیت آثار مکتوب آشنا شده و با آن انس بگیرند.
احدزاده از والدین خواست تا با خواندن کتاب فرزندان خود را ترغیب کنند تا تغییر نگرش و رفتار و ایده خلاقانه را با مطالعه عمیق انجام داده و از این دروازه دانایی و مانایی در جهت روشنگری بیشتر استفاده کنند.
وی تنوع فعالیتهای ادبی، فرهنگی، هنری، علمی، روانشناختی و مهارتآموزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را یادآور شد و خاطر نشان کرد: کانون با ۶۲ نوع خدمات در خدمت گروه سنی کودکان و نوجوانان است که هشت فعالیت آن مرتبط با کتاب و کتابخوانی است تا زمینه یک حرکت ارزشمند را در بخشهای مختلف شاهد باشیم.
احدزاده در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در شرایط کرونایی ما سعی کردیم بیشتر فعالیتهای خود را متمرکز در فضای مجازی و آنلاین کنیم که البته در مناسبتهای مختلف برنامههای حضوری نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شده است.
وی به کسب موفقیتهای اعضای کانون در رقابتها و رویدادهای ملی و بینالمللی اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه ادبی و آفرینشهای خلاقانه در این بخش سال ۹۸ و ۹۹ کودکان و نوجوانان استان اردبیل در سطح ملی و جهانی خوب درخشیده و در هنرواره برگزار شده جایگاه دومی و سومی را کسب کردند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل درخشش اخیر کودکان و نوجوانان استان را در «مهرواره یک وعده لبخند» یادآور شد و بیان کرد: بیشترین موفقیتها در رشته نقاشی و همچنین بحث کتاب و کتابخوانی اتفاق افتاده به گونهای که شش رتبه ممتاز با کسب دیپلم افتخار و جایزه نصیب کودکان و نوجوانان استان اردبیل شده است.
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