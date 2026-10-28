نرخ تورم سالانه مهرماه به ۷۶.۸ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت در مهر ماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد که بر این اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۶۱.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۸.۷ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۶.۸ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مهر ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۸.۷ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهر ماه ۱۴۰۴ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در مهر ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۴.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۴ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵.۸ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در مهر ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۷۶.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

در مهر ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه ۱۴۰۵ برابر ۷۶.۸ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۷۴.۸ درصد برای دهک دهم تا ۸۵.۸ درصد برای دهک دوم است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۱.۰ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱۱.۱ واحد درصد) یک‌دهم واحد درصد کاهش داشته است.