به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام مهدی متقی فر مدیرکل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی در رابطه با برنامههای اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۰ در نظر دارد مرجعیت آموزشی را که سابقاً در اختیار این سازمان بوده مجدداً تقویت و توسط مؤسسات و حلقههای میانی و مجموعههای مردمی رونق دهد، ما باور داریم که میتوانیم با استفاده از مردم نیازهای آموزشی مخاطبانمان را برآورده کنیم.
وی افزود: فعالیتهای اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی صرفاً آموزش مبلغین، مبلغات و مداحان نبوده و مخاطب بیشتری در جامعه هدف این اداره کل قرار دارد و حتماً باید اداره کل آموزش سازمان تبلیغات آموزش عمومی جامعه را در مبحث فرهنگسازی در مباحث دینی، اعتقادی، سواد رسانهای و فضای مجازی، خانواده، تربیت فرزند و دیگر مباحث تقویت کند چراکه بیشتر آسیبهای برخواسته در اجتماع از نداشتن اطلاعات است و اگر مردم در این مباحث اطلاعاتی را داشته باشند از این آسیبها جلوگیری میشود.
متقی فر در رابطه با برنامهریزی در خصوص نیروی انسانی و پشتیبانی این فعالیتها ادامه داد: اگر بنا باشد تا فقط خودمان وارد میدان شده و تصدی این کار را داشته باشیم قطعاً از پس این مهم برنمیآییم ولی با اتکا و کمک گرفتن از حلقههای میانی جامعه، گروههای مردمی و مؤسسات آموزشی که بهصورت خودجوش این فعالیتها را انجام میدهند توانایی به مقصد رساندن این فعالیتها راداریم.
مدیرکل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی در این رابطه توضیح داد: سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش وظیفه دارد تا به فعالیتهایی که توسط این مؤسسات در حال انجام است ضریب داده و اقدامات آنان را تسهیل کند و مخاطبی را که به سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه میکند به این مؤسسات وصل کند و محتوای تولیدی این مجموعهها به دست مخاطبش برسد و باید به این مجموعهها نگاه محوری داشت.
وی با اشاره به اهمیت ضریب نفوذ اقدامات آموزشی بیان داشت: ما افرادی داریم که در موضوعات مختلف کار میکنند ولی ظرفیت و ضریب اجتماعی ندارند و ما میتوانیم با استفاده ضریب نفوذ اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی و حدود ۴۰۰ دفتر موجود در سراسر کشور به این اتفاق ضریبی قابلتوجهی بدهیم.
حجتالاسلام مهدی متقی فر با توضیح بستر فراهم شده برای این اقدامات بیان کرد: تمامی این اتفاقات در سامانهای تحت عنوان سامانه آموزش مجازی مبشران که یک سامانه مدیریت آموزشی است ساماندهی کرده و در حال حاضر ۲۳۲ هزار نفر در این سامانه در حال آموزش دیدن هستند. در توضیح سطوح و زمینههای آموزشی این اداره کل تصریح کرد: ما در دو سطح معرفتی و مهارتی مخاطب خود را آموزش میدهیم، برای مثال در موضوع خانواده برخی مباحث به صوتی تئوری مطرح و برای برخی مباحث کارگاههای مهارتی برگزار میکنیم چراکه خانوادهها باید با مفهوم و ماهیت برخی از موارد آشنایی داشته باشند.
وی در ادامه توضیح داد: در مبحث سواد رسانه اگر جوانان ما با ظرفیت فضای مجازی آشنا باشند و بدانند با چه راهی میشود با استفاده از این فضا و با تولید محصول درآمد زایی کرد و شکل ارائه این محصولات را به مخاطب را بلد باشند موفق خواهند بود.
متقی فر بیان کرد: ما در جامعه محتوا داریم و باید این محتوا را جذاب کنیم و محتوایی که جذاب شده را به مخاطب ارائه کنیم تا جذب آن شود و اگر این اتفاق بهدرستی بیفتد مخاطب برای دریافت محتوای فرهنگی هزینه مالی هم خواهد پرداخت، ما در حال حاضر در حال آمادهسازی بسته آموزشیای مخصوص به تولیدکنندگان محتوا هستیم تا در عرصه بازاریابی در تولید محتوای فرهنگی موفق باشند.
مدیرکل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره جناحی نبودن اصل آموزش ادامه داد: در آموزش معارف دین بحث جناحی و سیاسی مطرح نیست بلکه آن نظام فکری که این محتوا در آن شکل میگیرد مهم است و اگر این نظام فکری در مدار امامین انقلاب یعنی حضرت امام و رهبر معظم انقلاب باشد وظیفهداریم تا برای ترویج آن هزینه کنیم، خط قرمز ما جناحی و سیاسی نیست بلکه نظام فکری حضرت امام و حضرت آقا است،، سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه دارد تا از کسی که وظیفه خود میداند انقلاب اسلامی را ترویج کند، حمایت کند.
وی افزود: این وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است که اسلام ناب را ترویج کند و ویژگی این اسلام ناب این است تمامی اقشار مردم در آن قرار میگیرند و اسلام غیرناب اسلامی است که مردم را طبقاتی نگاه میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از اساتید و مؤسسات آموزشی که بهصورت مردمی فعالیت میکنند اولویت اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۰ است. تنها مبلغین و مبلغات مخاطب محتوای آموزشی ما نیستند و ما برای عموم مردم برنامه آموزشی داریم و برای مثال با دانشگاه سوره صحبتی کردیم تا در زمینه پاسخ به سوالات دانشجویان این دانشگاه فعالیت داشته باشیم.
نظر شما