شماره سی و سوم مجله بین الملل مهر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می‌شود تلاش می‌کند به بررسی تحلیلی تازه‌ترین تحولات منطقه و جهان بپردازد و روند تحولات را در قالب گزارش و گفتگو مورد بررسی قرار دهد. شماره سی و سوم مجله بین الملل مهر به طور ویژه به موضوع جنگ ۱۲ روزه غزه پرداخته است.

در این رابطه گفتگوهایی با طراد حماده وزیر سابق لبنان، طلال عتریسی تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان، ریچارد فالک گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد، سید طاهر الهاشمی اندیشمند و یکی از رهبران شیعیان مصر و عضو مجمع جهانی اهل بیت، تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت ترکیه، ماهر الطاهر مسئول دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، دوغان بکین معاون حزب رفاه جدید ترکیه، امین حطیط استراتژیست لبنانی، نصر الشمری معاون دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء، عبداللطیف القانوع سخنگوی جنبش حماس، چنگیز تومار کارشناس مسائل خاورمیانه، طارق السلمی سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین و تیم اندرسون محقق و پژوهشگر استرالیایی انجام شده است.

با توجه به اینکه این مجله سیر تحولات نظام‌های منطقه‌ای و نظام بین الملل را در قالب گفتگو و گزارش گردآوری کرده است می‌تواند فهم خوبی در روند تحولات چه از حیث خبری و چه تحلیلی به دست دهد.

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