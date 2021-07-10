کامبیز مهدی‌زاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا ۶۳ هزار و ۳۳۶ آزمایش در خراسان‌جنوبی انجام شده که از این میزان ۲۲ هزار و ۴۰۷ مورد مثبت و ۴۰ هزار و ۹۲۹ مورد نیز منفی بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۶ تست pcr در استان انجام شده است، بیان‌کرد: نتیجه ۴۶ آزمایش مثبت بوده که ۱۹ مورد بستری و ۲۷ بیماری نیز سرپایی بوده‌اند.

مهدی‌زاده ادامه‌داد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۸۶۳ آزمایش و تست سریع کرونا انجام شده است که از این تعداد ۱۹۰ مورد مثبت بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۱۵ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان‌جنوبی بستری هستند، گفت: از این تعداد ۷۶ نفر ابتلاء قطعی به کرونا دارند و ۱۰ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه حال یک نفر از بیماران وخیم است، اظهارکرد: ۲۱ هزار و ۴۰۲ نفر نیز تاکنون از بیماری کرونا بهبودی حاصل کرده یا دوران قرنطینه خانگی را سپری می‌کنند.

مهدی زاده با بیان اینکه متأسفانه دو نفر از هم استانی‌های ما بر اثر کرونا در ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست داده است، افزود: مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا به ۹۲۹ نفر در خراسان جنوبی رسید.