۷۷ درصد مخاطبان به اخبار صدا و سیمای مرکز بوشهر اعتماد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح یکشنبه در نشست مدیران صدا و سیما با استاندار بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر شاهد تعامل دو طرفه بین استانداری و رسانه ملی هستیم.

وی اضافه کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، صدا و سیمای بوشهر زیر نظر استان فارس بود اما با آغاز جنگ تحمیلی با فعالیت یک فرستنده رادیویی در مهرماه سال ۵۹ از استان فارس مستقل شد و فعالیت خود را با آژیر قرمز و اعلامیه‌های مربوط به جنگ فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیرکل صدا و سیمای بوشهر بیان کرد: در سال ۶۱ با افتتاح فرستنده کوه مند در استان فعالیت تلویزیونی شبکه بوشهر، سال ۶۷ شبکه استانی رادیو و در سال ۸۳ فعالیت شبکه استانی بوشهر شروع شد.

ناظر با بیان اینکه صدا و سیمای بوشهر تاکنون ۱۵ مدیرکل داشته است افزود: این مرکز چهار شهید، هشت جانباز و دو آزاده تقدیم انقلاب کرده است.

وی با بیان اینکه در طول ۴۰ سال فعالیت صدا و سیمای مرکز بوشهر، تاکنون ۱۶۰ جایزه مختلف در جشنواره‌ها کسب کرده گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته میزان رضایتمندی و جذب مخاطب در صدا و سیمای مرکز بوشهر از میانگین کشوری بالاتر است، به طوری که ۷۷ درصد مخاطبان به اخبار صدا و سیمای مرکز بوشهر اعتماد داشتند.

مدیرکل صدا و سیمای بوشهر افزود: امید آفرینی و جلوگیری از سیاه نمایی در کنار ایجاد فضای نشاط و شادابی از اولویت‌های رسانه ملی است.