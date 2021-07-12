به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام علیرضا فجری دبیر قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی، ضمن تبریک سالروز ازدواج امیرمؤمنان (ع) و حضرت زهرا (س) به بیان نکاتی در خصوص ازدواج آسان پرداخت و اظهار داشت: انسان بنا بر سرشت و ماهیت خویش همواره از فردگرایی گریزان بوده و به دنبال شریکی برای تشکیل خانواده و محملی برای رفع نیازهای غریزی و جنسی خود بوده است.
وی اضافه کرد: ازدواج هرچند یکی از مهمترین و حساسترین مراحل زندگی انسانها به شمار میرود اما امروزه به یکی از چالشهای اصلی جامعه ما تبدیل شده است و ما شاهد هستیم که جوانان کمتر به این امر مقدس روی میآورند و الان این موضوع در حال تبدیل شدن به یک بحران است.
دبیر قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی مطرح کرد: افزایش ناگهانی و چشم گیر میانگین سن ازدواج طی چند دهه اخیر، تا جایی است که بر اساس آمارها ۹۵ درصد از کسانی که در سن ازدواج هستند، ازدواج نمیکنند. چنین آماری در واقع به معنای به صدا در آمدن زنگ هشدار است، اما این معضل صرفاً معلول شرایط ویژه اقتصادی کشور ما نیست و چه بسا اهم علل آن تغییر در سبک زندگی و انتظارات و نگرشهای نسل جوان است.
وی با اشاره به یکی از مهمترین عوامل روی آوردن خانوادهها به ازدواج سخت به جای ازدواج آسان، تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل افزایش سن ازدواج جوانان، بهانههای بنی اسرائیلی است که والدین برای هر یک از خواستگاران عنوان میکنند؛ همچون اینکه آیا جوان دارای شغل هست یا نه؟ اگر دارای شغل هست، درآمدش چقدر است؟ آیا شغل دائم و ثابت و ماندگار هست یا نه؟ آیا خانه و ماشین و … دارد یا نه؟
فجری خاطرنشان کرد: متأسفانه بیشتر سؤالاتی که خانواده دخترخانم از آقاپسر میپرسند به مظاهر مادی برمی گردد تا مظاهر دینی و اخلاقی! چراکه تصور میکنند اگر دخترشان با پسر متمکن و ثروتمندی ازدواج کند، خوشبخت میشود. اما از آنجا که رسیدن به این ملاکها زمان زیادی میطلبد، بهناچار از ازدواج در ابتدای جوانی محروم میشوند و به این طریق سن ازدواج افزایش مییابد و در بسیاری از موارد شانس ازدواج با مرد ایده آل را از دست میدهند.
وی عنوان کرد: این در حالی است که در فرهنگ دینی ما که تجلی آن در پیوند حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) شکل یافته عاری از هرگونه شاخصههای مادی به این معناست و صرفاً به همان مادیاتی توجه شده که برای شروع یک زندگی ساده لازم است و تماماً متمرکز روی شاخصه ایمان و اخلاق است.
دبیر قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی ابراز کرد: رسول گرامی اسلام (ص) میفرمایند «إِذَا أَتَاکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ کَبِیرٌ؛ هرگاه کسی به خواستگاری نزد شما آمد و دینداری و امانتداری او را پسندیدید به او زن دهید؛ که اگر چنین نکنید، در روی زمین تبهکاری و فساد بسیار پدید خواهد آمد».
وی با بیان اینکه یکی دیگر از بهانههای بنی اسرائیلی اصرار و اجبار دختران از سوی والدین به اتمام تحصیلات عالیه برای شانس بهتر است که موجب تأخیر در ازدواج میشود، گفت: با کمال تأسف در جامعه امروز، چرایی تحصیل و علمآموزی فراموش شده و علمآموزی برای دانستن بیشتر، جای خویش را به علمآموزی برای مدرک بالاتر، شغل مهمتر و درآمد افزونتر داده است.
حجت الاسلام فجری مطرح کرد: متأسفانه برخی از والدین نیز تحصیل را راهی برای درآمد افزونتر دانسته، بهجای حساسیت بر ازدواج فرزندانشان، بر تحصیل آنان حساس هستند و حاضرند تمام سختیهای زندگی را تحمل کنند تا فرزندانشان با داشتن مدرک بالاتر، به شغل پر درآمد دست یابد.
وی ادامه داد: اینگونه والدین از این نکته مهم غافلاند که تحصیل یک کمال بوده و ازدواج یک ضرورت است، چرا که تأخیر در ازدواج، آن هم در شرایط کنونی موجب به خطر افتادن دین فرزندان میشود، در حالی که حفظ دین از هر چیز واجبتر است و تحصیل و علمآموزی نیز زمانی قرین کمال و پیشرفت است که در راستای حفظ و تکمیل دین باشد.
دبیر قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه طبق آموزههای دینی، بینیازی حقیقی در حفظ سرمایه دین و ایمان است که در زندگی جاویدان انسان راهگشای اوست، نه مواهب مادّی زودگذر فانی، عنوان داشت: حضرت علی (ع) میفرمایند «آگاه باشید! اگر اساس دین و ایمان خود را حفظ کنید، از بین رفتن چیزی از دنیایتان به شما زیان نمیرساند و بدانید با تباه ساختن دین خود، آنچه را از دنیا برای خویش نگهداشتهاید سودی به حالتان نخواهد داشت».
وی در پایان یادآور شد: دگرگونی در علت تحصیل (علمآموزی برای مدرک بالاتر، شغل مهمتر و درآمد افزونتر) باعث شده است که اولاً بسیاری از دختران، درس خواندن در سطوح عالیه را بهانهای برای تأخیر ازدواج بدانند و بهترین گزینههای ازدواج را به بهانه تحصیل رد نمایند و ثانیاً یکی از انگیزههای آنها برای ازدواج، نیاز اقتصادی باشد.
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