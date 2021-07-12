فهرست کامل ورزشکاران ایران برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله پنج سال بعد از برگزاری آخرین دوره بازی‌های المپیک تابستانی، دوره جدید این بازی‌ها از اول مردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی آغاز می‌شود تا استثنایی‌ترین دوره المپیک در تاریخ این بازی‌ها به ثبت برسد.

توکیو محل برگزاری سی و دومین دوره بازی‌های المپیک است که قرار است محل رقابت حدود ۱۱ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور جهان باشد. در این ترکیب، ۶۶ نفر ورزشکاران ایرانی هستند که در ۱۷ رشته سهمیه حضور در بازی‌های را به دست آورده‌اند.

اولین سهمیه ورزش ایران برای این دوره بازی‌های المپیک اردیبهشت ماه دو سال پیش توسط نجمه خدمتی به دست آمد. این تیرانداز کشورمان از حضور در جام جهانی ۲۰۱۹ چین و کسب جایگاه پنجم در مرحله فینال این رقابت‌ها، اولین سهمیه المپیکی ورزش ایران برای بازی‌های ۲۰۲۰ را از آن خود کرد.

پریسا جهانفکریان هم آخرین ورزشکار ایرانی بود که صاحب سهمیه این بازی‌ها شد. این وزنه بردار کشورمان که در چهار رویداد گزینشی برای المپیک شرکت کرده بود به واسطه انصراف نماینده ساموا وارد فهرست المپیکی‌های فوق سنگین شد اما در نهایت وی به دلیل مصدومیت و جراحی فاقد شرایط لازم برای حضور در المپیک تشخیص داده شد و به همین دلیل از فهرست مسافران ایرانیِ توکیو خارج شد.

بدین ترتیب یک سهمیه ورزش ایران برای المپیک توکیو از دست رفت در حالی که پیش از آن هم یک سهمیه دیگر سوخت شده بود. بهمن عسگری کاراته ۷۵- کیلوگرم کشورمان که اتفاقاً از امیدهای طلایی کاروان ایران هم به حساب می‌آمد دو سال پیش (بهمن ماه ۹۸) از حضور در لیگ جهانی به سهمیه المپیک دست یافت اما دو هفته پیش مثبت اعلام شدن نتیجه تست دوپینگ او باعث حذف نامش از فهرست المپین های کشور شد.

اینگونه دو سهمیه قطعی ورزش ایران برای حضور در بازی‌های المپیک تابستانی توکیو روی هوا رفت تا ترکیب ورزشکاران ایرانی حاضر در توکیو از ۶۸ نفر به ۶۶ نفر کاهش پیدا کند.

سهمیه‌ای که اعطا نشد

مسئولان ورزش ایران امیدوار بودند به واسطه رایزنی‌های انجام شده با فدراسیون جهانی کاراته بتوانند در این رشته توسط رزیتا علیپور صاحب یک سهمیه دیگر شوند و اینگونه تعداد سهمیه‌های خود را بازهم افزایش دهند. حتی در این زمینه مکاتباتی هم از طرف کمیته ملی المپیک با کمیته بین المللی المپیک صورت گرفت و مدارک و مستندات لازم هم در اختیار این نهاد بین المللی قرار گرفت اما در نهایت پیگیری‌های انجام شده به نتیجه مورد نظر منتهی نشد و سهمیه جدیدی به ورزش و کاراته ایران اختصاص پیدا نکرد.

از طرفی ۵ جولای (۱۴ تیرماه) ثبت نام نهایی کاروان کشورها برای حضور در بازی‌های المپیک انجام شد. بعد از آن و تا به امروز هیچ عاملی مانند آسیب دیدگی، دوپینگ و … باعث جابه جایی در ترکیب المپیکی کشورها شد تا راه و روزنه‌ای برای دستیابی به سهمیه جدید ایجاد شود.

ترکیب کاروان ایران در المپیک توکیو؛ ۵۶ ورزشکار مرد و ۱۰ ورزشکار زن

سی و دومین دوره بازی‌های المپیک طی روزهای اول تا ۱۷ مردادماه به میزبانی توکیو برگزار می‌شود.

کاروان ورزش ایران با لحاظ کردن دو سهمیه سوخته خود با ۶۶ ورزشکار شامل ۵۶ ورزشکار در بخش مردان و ۱۰ ورزشکار در بخش بانوان در این دوره بازی‌ها شرکت خواهد داشت. این ورزشکاران در ۱۷ رشته (۱۶ فدراسیون) دوومیدانی، تیراندازی، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، دوچرخه سواری، تیروکمان، تکواندو، شمشیربازی، کاراته، بوکس، تنیس روی میز، قایقرانی، وزنه برداری، شنا، بدمینتون، والیبال و بسکتبال در المپیک توکیو شرکت خواهند کرد.

ترکیب ۶۶ نفره ورزشکاران ایران برای شرکت در سی و دومین دوره بازی‌های المپیک به این شرح اعلام شده است:

رشته ماده نام ورزشکار دوومیدانی پرتاب دیسک احسان حدادی دوومیدانی ۱۰۰ متر سرعت حسن تفتیان دوومیدانی ۴۰۰ متر بامانع مهدی پیرجهان دوومیدانی ۱۰۰ متر سرعت فرزانه فصیحی تیراندازی ۱۰ متر تفنگ بادی بانوان نجمه خدمتی تیراندازی ۱۰ متر تفنگ بادی بانوان آرمینا صادقیان تیراندازی ۱۰ متر تفنگ بادی بانوان هانیه رستمیان تیراندازی ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت زنان فاطمه کرم زاده تیراندازی ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت مردان مهیار صداقت تیراندازی ۱۰ متر تپانچه بادی مردان جواد فروغی کشتی آزاد ۵۷- کیلوگرم رضا اطری کشتی آزاد ۸۶- کیلوگرم حسن یزدانی کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع کشتی آزاد ۶۵ کیلوگرم مرتضی قیاسی کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم مصطفی حسین خانی کشتی آزاد ۹۷ کیلوگرم محمد حسین محمدیان کشتی فرنگی ۶۰ کیلوگرم علیرضا نجاتی کشتی فرنگی ۷۷ کیلوگرم محمد علی گرایی کشتی فرنگی ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده کشتی فرنگی ۶۷ کیلوگرم محمدرضا گرایی کشتی فرنگی ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی دوچرخه سواری جاده - تایم تریل سعید صفرزاده تیروکمان ریکرو مردان میلاد وزیری تکواندو ۵۸- کیلوگرم آرمین هادی پور تکواندو ۶۸- کیلوگرم میرهاشم حسینی تکواندو وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی شمشیربازی اسلحه سابر مجتبی عابدینی شمشیربازی اسلحه سابر علی پاکدامن شمشیربازی اسلحه سابر محمد رهبری شمشیربازی اسلحه سابر محمد فتوحی کاراته ۶۸+ کیلوگرم حمیده عباسعلی کاراته ۸۴+ کیلوگرم سجاد گنج زاده کاراته ۵۵- کیلوگرم سارا بهمنیار بوکس ۵۷ تا ۵۲ کیلوگرم دانیال شه بخش بوکس ۷۵ تا ۶۹ کیلوگرم سید شاهین موسوی تنیس روی میز انفرادی نیما عالمیان قایقرانی کایاک یک نفره هزار متر مردان علی آقا میرزایی قایقرانی روئینگ تک نفره نازنین ملایی وزنه برداری دسته ۱۰۹ کیلوگرم علی هاشمی وزنه برداری دسته ۱۰۵+ کیلوگرم علی داودی شنا ۲۰۰ متر پروانه متین بالسینی بدمینتون انفرادی ثریا آقایی والیبال تیمی مردان سعید معروف والیبال تیمی مردان جواد کریمی والیبال تیمی مردان سید محمد موسوی والیبال تیمی مردان علی اصغر مجرد والیبال تیمی مردان مسعود غلامی والیبال تیمی مردان امیر غفور والیبال تیمی مردان صابر کاظمی والیبال تیمی مردان میلاد عبادی پور والیبال تیمی مردان میثم صالحی والیبال تیمی مردان مرتضی شریفی والیبال تیمی مردان مهدی مرندی والیبال تیمی مردان آرمان صالحی بسکتبال تیمی مردان بهنام یخچالی بسکتبال تیمی مردان محمد حسن زاده بسکتبال تیمی مردان آرون گرامی پور بسکتبال تیمی مردان مایک رستم پور بسکتبال تیمی مردان حامد حدادی بسکتبال تیمی مردان صمد نیکخواه بهرامی بسکتبال تیمی مردان محمد جمشیدی بسکتبال تیمی مردان ارسلان کاظمی بسکتبال تیمی مردان محمدسینا واحدی بسکتبال تیمی مردان پویان جلال پور بسکتبال تیمی مردان سعید داورپناه بسکتبال تیمی مردان نوید رضایی فر

رکوردهایی که شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش ایران برای المپیک ۲۰۱۶ ریو صاحب ۶۴ سهمیه در ۱۵ رشته (۱۴ فدراسیون) شد و در نهایت هم با ۶۳ ورزشکار عازم ریودوژانیرو شد. وعده مسئولان ورزش ایران برای سی و دومین دوره بازی‌های المپیک و اعزام کاروان به این بازی‌ها «رکوردشکنی» نسبت به المپیک ریو بود.

البته که هدف رکوردشکنی در تعداد سهمیه‌ها بود اما در نهایت این مهم در دو بخش دیگر هم حاصل شد چرا که نه تنها تعداد سهمیه‌های ایران برای المپیک توکیو از رکورد ریو گذشت بلکه این رکوردشکنی در تعداد سهمیه‌های بانوان و رشته‌های المپیکی هم حاصل شده است.

در ترکیب کاروان اعزامی به بازی‌های ریو ۹ ورزشکار در بخش بانوان حضور داشتند. حضور این تعداد ورزشکار زن در ترکیب کاروان المپیک رکورد بی سابقه در تاریخ ورزش ایران بود. برای المپیک توکیو اما این رکورد مجدد شکسته شد و به ۱۰ ورزشکار در بخش بانوان ارتقا یافت.

البته هر ۹ سهمیه ورزش بانوان ایران برای المپیک ریو با حضور در میادین گزینشی و ثبت رکوردهای لازم به دست آمد اما برخی بانوان ورزشکار سهمیه خود را برای المپیک توکیو به روش‌های دیگر حاصل شد مانند فرزانه فصیحی که از طریق سهمیه یونیورسالیتی المپیکی شد یا ثریا آقایی و پریسا جهانفکریان که به واسطه انصراف رقبا وارد فهرست المپیکی‌ها شدند.

علاوه بر این مجموع سهمیه‌های المپیکی ایران در ۱۷ رشته به دست آمد و این خود رکورد دیگری بود که برای المپیک توکیو شکسته شد.

بسکتبال، بدمینتون و کاراته رشته‌هایی هستند که در المپیک ریو حضور نداشتند اما برای این دوره بازی‌ها صاحب سهمیه شدند (البته کاراته رشته جدید در المپیک توکیو به حساب می‌آید). ضمن اینکه درالمپیک ریو جودو با ۲ نماینده حضور داشت اما برای این دوره سهمیه‌ای ندارد.