اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت رئیسی میراث‌دار بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی و کسری شدید بودجه است نباید به انتظارات غیرمعقول که مشکلات یک شبه حل می‌شود دامن زد.

به گزارش خبرنگار مهر علی‌اکبر کریمی ظهر یکشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با جمعی از فعالان سیاسی در اراک اظهار کرد: تلاش‌های جهادی نیروهای انقلاب در انتخابات اخیر باعث روی کار آمدن دولتی شد که در رأس آن فردی انقلابی، متعهد و پاک دست حضور دارد.

وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هم جریان انقلابی تلاش‌های زیادی داشت اما جریان زر و تزویر داخلی و حامیان خارجی آنها دست به دست هم دادند تا جریان لیبرال غرب‌زده در کشور حاکم شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملکرد هشت‌ساله دولت تدبیر و امید شرایط بسیار سختی را برای کشور رقم زده است و مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی دست به گریبان هستند.

کریمی رویکرد انقلابی سه قوه را یک فرصت ارزشمند برای کشور دانست و افزود: اکنون نیازمند اقدامات اساسی برای حل مشکلات مردم هستیم لازمه رفع موانع پیشرفت کشور تلاش و مجاهدت شبانه روزی جریان انقلابی است.

وی تأکید کرد: امروز جریان حاکم برای نارضایتی مردم و تثبیت شرایط از هیچ اقدامی فروگذار نیست و در این روزهای پایانی دولت دوازدهم ناکارآمدی به اوج خود رسیده است. فقر، نامطلوب بودن شاخص‌های اقتصادی، رشد ۳۰ درصدی نقدینگی، کمبود کالاهای اساسی، افزایش ضریب جینی، رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن، ۸ برابر شدن نرخ ارز، افزایش شاخص فلاکت و بسیاری دیگر از شاخصه‌ها ارمغان این دولت برای دولت آینده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس عنوان کرد: بدهی یکصد هزار میلیاردی و کسری شدید بودجه میراث دیگر این دولت در بودجه امسال است نباید به انتظارات غیرمعقول که مشکلات یک شبه حل می‌شود دامن زد.

کریمی شرایط قبل از انتخابات را مانند جنگ احزاب دانست و گفت: امروز نیز شرایط کشور همچون جنگ احد است و جبهه انقلاب باید گوش به فرمان ولی تنگه انقلاب را نگه دارند و از انجام وظیفه خود غفلت نکنند.

وی تأکید کرد: باید از فرصت‌ها به خوبی استفاده کرد و از تجربه دولت نهم و دهم درس گرفت و نباید اجازه داد آن تجربه تلخ دوران احمدی نژاد در استان مرکزی رقم بخورد و سکان استانداری مانند آن هشت سال در اختیار افراد ناکارآمد قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب گفت: همه شاخصه‌ها نشان از وجود شرایط سخت دارد و نیاز است جریان انقلابی با هم افزایی و همه توان به میدان بیایند و امیدواریم دولت آیت الله رئیسی با رویکردی انقلابی و با شاخصه‌های کارآمدی، مردمی بودن، توانمندی و فسادستیزی گام‌های اساسی برای رفع مشکلات کشور بردارد.