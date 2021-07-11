به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری یکشنبه‌شب در حاشیه بازدید از مجتمع بندری امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود پنج میلیون تن نهاده‌های دامی در این بندر دپو شده که ۳.۵ تن مربوط به بخش خصوصی و حدود ۱.۵ تن مربوط به بخش دولتی است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بخش خصوصی حمل‌ونقل نهاده‌های دامی سهل‌الوصول است و به راحتی انجام می‌شود، افزود: ۱۰ تیرماه امسال از بندر امام خمینی بازدید شد که در این بازدید عملیات حمل‌ونقل نهاده‌های دامی از طریق حمل ریلی و جاده‌ای انجام شده و اکنون این روند فعال‌تر شده است.

وی از وجود مشکلات در حمل‌ونقل نهاده‌های دامی در بخش دولتی خبر داد و بیان کرد: در این راستا ضمن هماهنگی با وزارت کشور، جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی برگزار و مقرر شده که استانداران سراسر کشور به تناسب نیاز نهاده‌های دامی استانی خودشان با مدیران کل حمل‌ونقل استانی هماهنگ کرده تا هر استانی متناسب با نیاز خود کامیون برای حمل نهاده‌های دامی ارسال کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از وزارت کشور خواهش می‌شود که به جد به این امر ورود و استانداران را مکلف کند تا ضمن ایجاد هماهنگی نیز در بحث حمل نهاده‌های دامی اقدام شود.

عسکری به هوای بسیار گرم اشاره کرد و گفت: مدتی است که از دپوی نهاده‌های دامی به خصوص سویا می‌گذرد که اگر به زودی حمل نشود، امکان اینکه دچار خودسوزی بشود، بسیار زیاد است و خسارت جبران‌ناپذیری دارد؛ بنابراین از همه دستگاه متولی درخواست می‌شود که همکاری کنند چرا که دامداران کشور به جد نیازمند این نهاده‌های دامی هستند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نسبت به حمل نهاده‌های دامی با جدیت کار را دنبال می‌کند و روند کارشان روند مطلوب است، افزود: از مجموعه دولتی نیز انتظار می‌رود که این کار را انجام دهند تا نهاده‌های دامی به موقع به دست تولیدکنندگان برسد و دغدغه‌های آنها برطرف شود تا یک تثبیت قیمت در حوزه پروتئین سفید و قرمز داشته باشیم.