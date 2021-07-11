به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، ابراهیم خدایی در ارتباط زنده تلفنی با استودیوی پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما گفت: در آزمون سراسری امسال ۷۱ عنوان درسی مورد امتحان قرار گرفت با حدود ۱۵۰۰ سوال، که با احتساب سوالات خارج از کشور، این عدد به سه هزار می‌رسد.

وی گفت: مطالب همکاران آموزش و پرورشی حاکی است که در مبحث درس ریاضی تعدادی از سوالات خارج از کتب درسی بوده است.

خدایی ادامه داد: برآورد ما این است که کنکور ما به غیر از درس ریاضی نسبت به سال قبل۱۵ درصد ساده‌تر شده است و از آنجا که اهداف آموزشی ما نسبت به آموزش و پرورش متفاوت است آموزش عمومی با آموزش عالی کشور هم فرق می‌کند از همین رو هدف از آزمون ما ایجاد رقابت است.

خدایی گفت: در مبحث ریاضی سوالات ما ترکیبی و مفهومی بوده است، ما منتظر هستیم تا بگویند کدام سوال خارج از کتاب بود تا ما آن را به طراحان سوال ارجاع دهیم و پس از بررسی‌ها اگر مشخص شود که سوالات واقعا خارج از کتاب بوده و ادعای همکاران آموزش و پرورش صحیح است نتیجه را به نفع داوطلبان آزمون سوق می‌دهیم و سوالات خارج از کتاب، حذف خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: داوطلبان آزمون نگران بخش ریاضی نباشند، زیرا امسال با نمره کمتر نسبت به سال قبل از تراز بیشتری برخوردار خواهند شد و سازمان سنجش به نفع داوطلبان تصمیم خواهد گرفت.