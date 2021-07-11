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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰:۱۳

در پی اعتراض داوطلبان کنکور؛

رئیس سازمان سنجش:سئوال‌های کنکور خارج از کتاب ریاضی قابل حذف است

رئیس سازمان سنجش:سئوال‌های کنکور خارج از کتاب ریاضی قابل حذف است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از امکان حذف سوال های خارج از کتاب مبحث ریاضی به نفع داوطلبان در آزمون کنکور ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، ابراهیم خدایی در ارتباط زنده تلفنی با استودیوی پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما گفت: در آزمون سراسری امسال ۷۱ عنوان درسی مورد امتحان قرار گرفت با حدود ۱۵۰۰ سوال، که با احتساب سوالات خارج از کشور، این عدد به سه هزار می‌رسد.

وی گفت: مطالب همکاران آموزش و پرورشی حاکی است که در مبحث درس ریاضی تعدادی از سوالات خارج از کتب درسی بوده است.

خدایی ادامه داد: برآورد ما این است که کنکور ما به غیر از درس ریاضی نسبت به سال قبل۱۵ درصد ساده‌تر شده است و از آنجا که اهداف آموزشی ما نسبت به آموزش و پرورش متفاوت است آموزش عمومی با آموزش عالی کشور هم فرق می‌کند از همین رو هدف از آزمون ما ایجاد رقابت است.

خدایی گفت: در مبحث ریاضی سوالات ما ترکیبی و مفهومی بوده است، ما منتظر هستیم تا بگویند کدام سوال خارج از کتاب بود تا ما آن را به طراحان سوال ارجاع دهیم و پس از بررسی‌ها اگر مشخص شود که سوالات واقعا خارج از کتاب بوده و ادعای همکاران آموزش و پرورش صحیح است نتیجه را به نفع داوطلبان آزمون سوق می‌دهیم و سوالات خارج از کتاب، حذف خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: داوطلبان آزمون نگران بخش ریاضی نباشند، زیرا امسال با نمره کمتر نسبت به سال قبل از تراز بیشتری برخوردار خواهند شد و سازمان سنجش به نفع داوطلبان تصمیم خواهد گرفت.

کد مطلب 5255793

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      41 4
      پاسخ
      حق الناس گردنتان است، با خرد کردن اعصاب داوطلبان به واسطه ی سوالات غلط و نامربوط، باعث افت عملکردآنهادرجلسه آزمون شدید، شرم ب دولت حسن روحانی بااین مدیریت فاجعه بارش تپه ی ن ر ي ده نگذاشته مردک خبیث
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      29 3
      پاسخ
      کلا اموزش پرورش را زیاد جدی نگیرین جز سهم خواهی و دنبال کردن طرح سرتاسر ظلم تاثیر سوابق و سهم خواهی دنبال چیز دیگری نیستن
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      12 1
      پاسخ
      واقعا که با این سوالات افتضاحتون من در درس ریاضی اصلا درست چاپ نخورده بود یک عدد معلوم نبود 3 است یا 2 این اشتباهات تایپی یا نخورده را چطوری می خواهی جبران کنید من بعد دو سال چه خاکی تو سرم بریزم
    • حسینی IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      13 2
      پاسخ
      چرا با روح و روان جوانان بازی میکنید. با طرح سوالات غلط و خارج از کتب درسی چه چیز رو محک میزنید.با این کارها فقط جوانان رو دلسرد می کنید و انگیزه رو در آنها می کشید.باعث فرار مغزها خود شمایید.
    • باران IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      11 1
      پاسخ
      خداازاین دولت نگذره ک تالحظه اخر ک‌میخواد بره زهرشو ب مردم میریزه این‌مرد باید محاکمه بشه بخاطر تمام اتفاقات ناگواری ک ب سرمردم اورده ماام ک بهش رای ندادیم پاسوز اون ۲۳میلیون شدیم
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      9 1
      پاسخ
      ریاضی امسال کلا باید از دروس کنکور حذف بشه وقتی طبق اظهارات رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی از ۳۰سوال ریاضی ۱۷سوال مشکل داشته قطعااا عادلانه این است که ریاضی حذف بشه و از طرفی طراحان به قوه قضاییه معرفی بشن
    • ناشناس IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      13 3
      پاسخ
      خداوند سزای اعمالتون رو بده
    • غلامرضا FR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      9 3
      پاسخ
      پس چرا روز اول فرمودید اصلا سوالات اشکال نداره خدا به دادمان برسه چند سال چیکار میکردید در سازمان
    • بی ایمان AE ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      11 3
      پاسخ
      خانه از پای بست ویران است
    • مائده حسن پور IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      7 0
      پاسخ
      اقای خدایی که میگن اهداف اموزشی ما با اهداف اموزشی اموزش وپرورش متفاوت است از این رو ازمون ما بصورت رقابتی است مگر سازمان سنجش اموزشی به داوطلبان میدهد که بخواهد اهداف اموزش متفاوت از اموزش عمومی داشته باشد ؟ اموزش را اموزشو پرورش میدهد منطقا باید ازمون ونیز اهداف اموزشی اموزش و پرور ش لحاظ شود
    • نعمت‌الله IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      5 8
      پاسخ
      کنکور دوباره برگزار شود.البته با مسئولان جدید. تا این کسانی که این همه خیانت به سرزمین می کنند. متوجه عواقب سهل انگاری خودشان باشند. که با احساسات مردم بازی نکنند.
    • محمد IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      8 0
      پاسخ
      وقتی سوال خارج ار کتاب میدید تمرکز داوطلب میریزه به هم این را چطور میخواهید درست کنید.
    • مریم US ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      10 0
      پاسخ
      نمیدانم چه کسایی رو ولی هرگز حلال نمیکنم مسبب حال این روزای دخترم رو که چن سال زحمت و محروم از هر تفریح و خوشی بود رو تو ۴ساعت از دست میده.مغز ریاضی بودش و کلی حساب کرده بود رو ریاضی ولی خراب کرد فقط گریه میکنه چن روزه،نمیبخشم ،حلال نمیکنم
    • تندیس GB ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      4 6
      پاسخ
      کنکور دوباره برگزار بشه # کنکور-۱۴۰۰_ باطل۱۲
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      7 0
      پاسخ
      ما که نمی‌گذریم وامیدوارم خداوند متعال هم نگذره ازتون واقعا ظلم کردید وحق الناس کردید
    • عبدالهی US ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      6 1
      پاسخ
      سلام سوالات غلط حذف بشه چه فایده وقتی که دانش آموزی صرف این سوالات غلط کرده ودوبار حل کرده به جواب نرسیده استرس گرفته رو درس های دیگرش وحل سوالات دیگر تاثیر گذاشته چی می شود؟
    • عبدالهی ۲ US ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      سوالات غلط و ایراد تایپی در سوال ۱۳۷ ریاضی تجربی محرز می باشد تفاضل دو لگاریتم را طوری نوشته که انگار لگاریتم دوم بعنوان تابع تفاضل شده در لگاریتم اول می باشد نه تفاضل دوگاریتم به اختلاف سه کارکتری مبناها دوگاریتم از هم و همچنین جایگاه منها دقت شود اشکال تایپی محرز می‌باشد.
    • ناشناس IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      6 0
      پاسخ
      سلام زحمات ۲ ساله دخترم که از همه زندگیش زد ه فقط فقط درس خونده بااین سوالات به باد میدید زحمات بچه ها را این همه سهمیه هم که دارید. حق بی سهمیه ها همیشه پایمال میشه اگه ساکن شهرهای بزرگ باشی که دیگه هیچی همه که تو شهرهای بزرگ امکانات ندارن اینقدر حق وناحقی نکنید ما مردم معمولی هستیم۱۵
    • h RU ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 1
      پاسخ
      حالا که بچه های ما به دلیل المپیادی بودن توانستند با وقت گذاشتن سوالات مفهومی را پاسخ درست بدهند حق خورده شده ی آنها را چگونه می دهید ؟
    • پدر یک کنکوری US ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      3 2
      پاسخ
      با سلام جناب اقای خدایی دانش اموزشی که به خاطر سوالات ناهمگون ریاضی و....دچار استرس شدید شده ونتوانستند به سوالات دیگر جواب بهتر بدهند چی می شود با توجه به اینکه تخلفات وسوالات خارج از ضوابظ درسی وِ...چرا دوباره کنکور در شهریور برگزار نمی کنید
    • یا زهرا IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      5 0
      پاسخ
      خدا از شما نگذرد که این چنین با روان دانش آموزان پس از سالها مطالعه و رنج فراوان بازی میکنید. اگر فرزندان شما یا خودتان هم بودید، حاضر بودید این بی انصافی ها را متحمل شوید؟ قطعا آه ما بی جواب نمی ماند!
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      4 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره امسال که اصلا درس الکی دادن بچه ها اصلانفهمیدن چی به چیه بچه های ما که نداریم بفرستیم کلاس خصوصی یا کلاس کنکور باید ایندشون خراب بشه
    • M IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بله خانه از پای بست خراب است . اینطور سوال طرح میکنن تا دانش آموزان به سمت آموزشگاه‌های کنکور و کتب آموزشی روی بیارن و هزینه گزافی اولیا بیچاره متحمل بشن و این خدانشناسها پول بیشتری به جیب بزنند . واقعا به اون دنیا اعتقاد دارند ؟!
    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 1
      پاسخ
      سلام این حق ما نیست ما دو سال مدرسه نرفتیم اینجو کنکور سخت وسوال های خارج از کتاب می آورید
    • ..... IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 0
      پاسخ
      طراحان سوال کنکور را با المپیاد اشتباه گرفته اند! طراحی که یک سال برای این سوالات وقت گذاشتی گزینه هات را درست میزاشتی! اشتباهات تایپی که واقعا جای تاسف دارد! هدف اصلی تون چی بوده؟ سختی سوالات برای همه بوده ولی فروش سوالات در کانال های تلگرامی این ماجرا را بدتر میکند!
    • فاطمه IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      این درست است که طراحان سولات خارج از کتاب بیاورند و بر سر راه ما سنگ بیندازند از انطرف سوالها را افشا شود من یکسال و نیم عمرم را به پای ریاضی و فیزیک گذاشتم و بخاطر ان زیست رو.نرسیدم بخونم راضی نیستم یکسالو نیم عمرم رو هدر دادند مثلا خازن با ان جوابهای عجیب و غریب یا هنسه و امار واحتمال
    • فاطمه IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کاش میشد همانطور که برای ورود به دانشگاه ازمون برگزار میکنید برای طراحان کنکور هم ضابطه ای میگذاشتید و صلاحتیت انها را بررسی میکردید طراح ریاضی انگار همه ناکامیهایش را با سولاتش بر سر ما تلافی کرد کاش سوالها لو نمیرفت حداقل نمیدانم این کنکور بود یا میدان جنگهمه مارو با خاک یکسان کردند
    • یلدا IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره وقتی سوالات ریاضی دکتری حسابداری رو برای بچه های تجربی طرح میکنید و با سرنوشت بچه ها که کلی زحمت کشیدن بازی میکنید وقتی بین بچه ای که خونده با اونی که جون کنده تفاوتی نیست فقط شما رو به خدای عادل واگذار میکنیم
    • کریمی IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      1 0
      پاسخ
      یا صاحب الزمان اغثنی بعد از 3 سال پشت کنکور ماندن وشبانه روزی زحمت کشیدن با ظهورت ریشه های ظلم را نابود کن دیگه امیدی نداریم

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