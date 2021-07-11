حمله به کاروان لجستیکی نظامیان آمریکا دربابل، بصره و دیوانیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عراقی در نخستین ساعات دوشنبه از حمله به کاروانهای لجستیکی آمریکا در بصره (جنوب)، بابل (مرکز) و الدیوانیه (جنوب) عراق خبر دادند.

گروهی موسوم به «سرایا اولیا دم» حمله به کاروان نیروهای آمریکایی در استان بصره و در نزدیکی گذرگاه «جریشان» که تحت کنترل شرکت‌های امنیتی خارجی است، را برعهده گرفته است.

عملیات علیه کاروان نظامیان آمریکایی در الدیوانیه را نیز گروهی موسوم به «اصحاب کهف» برعهده گرفته است.

پایگاه خبری صابرین نیوز گزارش داد که یک کاروان لجستیک نظامیان ارتش آمریکا در بابل در عراق مورد هدف قرار گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است اما گفته می‌شود گروهی به نام اصحاب کهف مسئولیت حمله را بعهده گرفته است.

گفتنی است، پنج شنبه گذشته (هفدهم تیرماه) نیز منابع محلی عراق از هدف قرار گرفتن یک کاروان لجستیک نظامیان آمریکا در عراق خبر دادند.

بر اساس این گزارش، کانال صابرین نیوز نوشت که کاروان لجستیک نظامیان آمریکا در منطقه بین استان‌های الناصریه و بصره عراق هدف یک بمب کنار جاده‌ای قرار گرفته است.