تعیین علت مرگ محیط بان خسروی منتظر پاسخ پزشکی قانونی است

سرهنگ جمشید محبت خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت و ابراز تأسف درباره درگذشت محیط بان رضاقلی خسروی، اظهار داشت: محیط بان خسروی، محیط بانی بسیار فعال بود و با وجود اینکه در آستانه بازنشستگی بود بسیار جسورانه و قوی کار می‌کرد؛ این محیط‌بان اوایل خرداد ماه گذشته در پارک ملی قمیشلو مورد ضرب و شتم شکارچیان قرار گرفت و در این خصوص پرونده قضائی تشکیل شد.

وی ادامه داد: ایشان مجروح شده بود تحت درمان قرار گرفت و پس از چند روزی بستری مرخص شد و به منزل آمد، عوامل ضرب و شتم این محیط بان نیز شناسایی، دستگیر و به مقام قضائی معرفی شدند که با قرار وثیقه آزاد شدند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به فوت محیط‌بان خسروی پس از گذشت این مدت، افزود: علت فوت این محیط بان را در نهایت پزشکی قانونی باید اعلام کند؛ جسد متوفی تحویل و امور قانونی و دستور قضائی در این زمینه انجام شد و منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی هستیم تا مشخص شود علت فوت مربوط به حادثه ضرب و شتم بوده یا مرگ طبیعی است.

سرهنگ محبت خانی خاطرنشان کرد: هنوز به طور رسمی جواب پزشکی قانونی را دریافت نکردیم اما باید منتظر بود؛ اگر نظریه پزشکی قانونی بر این موضوع صحه بگذارد که محیط‌بان ما بر اثر ضرب و جرح چند مدت پیش فوت شده است موضوع شهادت ایشان را باید پیگیری کنیم و اگر فوت طبیعی بوده، با توجه به اینکه محیط بانان ما بیمه عمر هستند، مبلغی برابر همان ردیفی که مشخص شده به خانواده این محیط بان پرداخت می‌شود.

وی درباره حق و حقوق این محیط بان که در آستانه بازنشستگی بود، ابراز داشت: در این مورد برابر قانون کارکنان دولت هر اقدامی که نیاز است، انجام خواهد شد ضمن اینکه عیسی کلانتری رئیس سازمان نیز به صورت کتبی پیگیری این موضوع را به من ابلاغ کردند، دیروز با خانواده محیط بان صحبت کردم و در روزهای پیش رو با آنها دیداری خواهم داشت و موارد اداری و قانونی در این زمینه پیگیری و نظریه پزشکی قانونی بررسی خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد: این محیط بان در حین مأموریت توسط افراد مجروح شده بود ضمن اینکه قاضی، این پرونده که چند متهم دارد، مجدد پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محیط‌بان فقید رضاقلی خسروی از محیط بانان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو که بیش از ۲۹ سال برای حفاظت از طبیعت خالصانه خدمت کرده و در آستانه بازنشستگی بود بعد از ظهر روز شنبه ۱۹ تیرماه به دیار حق شتافت.

او چندی پیش بر اثر درگیری با دو شکارچی غیرمجاز بشدت مجروح شده بود؛ محیط‌بان خسروی عصر روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه حین گشت زنی در حوالی روستای جهادآباد (چاله سیاه) واقع در پارک و پناهگاه حیات وحش قمیشلو متوجه یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین شد که در حال پروژکتور کشی و تعقیب و گریز برای شکار آهوها بودند و حتی آهویی را شکار کرده بودند محیط بان برای برخورد قانونی با شکارچیان غیرمجاز، آنان را تعقیب کرده اما شکارچیان بدون توجه به ایست مأمور متواری می‌شوند. متخلفان به علت سرعت زیاد تعادل موتورسیکلت را از دست داده و به زمین می‌افتند. محیط بان به شکارچیان رسیده و سوئیچ موتور آنها را برمی دارد، در این لحظه دو شکارچی به محیط‌بان حمله ور شده و با ضربات چوب و چماق و سنگ او را از ناحیه سر و صورت به شدت مصدوم می‌کنند و پس از بی حال شدن محیط‌بان، با موتور سیکلت محیط زیست فرار می‌کنند.

پس از ساعتی محیط‌بانان همکار مجروح خود را پیدا کرده و به اورژانس بیمارستان شاهین شهر منتقل می‌کنند. او همان شب به دلیل شکستگی سر و بینی در بیمارستان بستری شده و پس از اقدامات درمانی و آزمایشات از بیمارستان مرخص می‌شود.

مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مصاحبه خود در ۱۱ خرداد ماه در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص احتمال آسیب مغزی و لختگی خون با توجه به شدت ضربات وارد شده به این محیط‌بان، گفت که طبق نتیجه آزمایشات انجام شده، اعلام شد این محیط‌بان جز شکستگی از ناحیه سر و بینی مشکل خاصی ندارد.‌

این محیط‌بان در این مدت ۴۵ روز تحت درمان بود و توان بازگشت به کار نداشت. به گفته نزدیکان و همکارانش او که سابقه بیماری دیابت داشته، چند روز پس از حادثه دچار خونریزی در چشم و تاری دید شده بود و روزهای اخیر حال وی رو به وخامت گذاشت و در نهایت جان خود را از دست داد. این در حالی است که هنوز پزشکی قانونی علت فوت را اعلام نکرده است. پیکر محیط بان خسروی روز گذشته در زادگاهش روستای جهادآباد به خاک سپرده شد.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت ۱۱۳ هزار هکتار، یکی از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده در سطح جهان است که دارای ۲۸ گونه پستاندار، ۸۱ گونه پرنده، دو گونه دوزیست و۳۱ گونه خزنده است.