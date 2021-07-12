۲۷۰مرکز نیکوکاری و پایگاه نذورات عید قربان را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابایی اظهارکرد: امسال تمامی دفاتر کمیته امداد در سطح استان، ۲۵۰ مرکز نیکوکاری و ۲۰ پایگاه مستقر در میادین اصلی شهرها، آماده جمع آوری نذورات و وجوهات مردم به مناسبت عید سعید قربان و توزیع بین نیازمندان هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (راه) گلستان گفت: این نهاد همه ساله با فرارسیدن عیدسعید قربان، با همکاری مردم نوعدوست استان، نذورات جمع آوری شده را با اولویت سالمندان، زنان سرپرست خانوار، ایتام، کودکان بدسرپرست وخانواده های دارای بیمار صعب العلاج در همان روز عید، بین نیازمندان توزیع می کند.

وی خاطرنشان کرد: نیکوکاران گلستانی در روز عید سعید قربان، می توانند نذورات خود اعم از دام زنده، گوشت و پوست دام را به پایگاه هاو ادارات و مراکز نیکوکاری این نهاد در سطح استان تحویل دهند و هم چون سال های گذشته با کمک های بی دریغ خود، شادی را در روز عید مهمان سفره نیازمندان کنند.

بابایی تصریح کرد: امسال مشارکت مردم در پویش نذر قربانی با هر مبلغی امکان پذیر است و کمیته امداد براساس نذورات نقدی جمع آوری شده و نیت افراد مشارکت کننده، نسبت به تهیه دام زنده و ذبح و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان مناطق محروم اقدام خواهد کرد.

وی افزود: باتوجه به شیوع ویروس کرونا، پروتکل های بهداشتی، در تمامی مراحل ذبح تا توزیع گوشت قربانی با رعایت کامل ضوابط بهداشتی انجام می شود و در سریع ترین زمان ممکن به دست خانواده های نیازمند می رسد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (راه) گلستان با پیش بینی جمع آوری ۳۲ میلیارد تومان نذورات قربانی در سال جاری عنوان کرد: سال گذشته بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان نذورات عید قربان مردم نیکوکار استان توسط این نهاد بین نیازمندان توزیع شد.

بابایی به روش های غیر حضوری مشارکت مردم در طرح نذر قربانی پرداخت و گفت: علاوه بر استفاده از نرم افزارهای مجازی، کد آسان پرداخت و شماره های حساب های نهاد هم امکان پرداخت نذورات را فراهم کرده و مردم می توانند به طریق سایت کمیته امداد هم مراجعه کنند.