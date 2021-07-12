فصل سوم «چراغ»؛ برنامه ای متفاوت با موضوع حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین قسمت فصل سوم برنامه چراغ سه شنبه ۲۱ تیرماه بروی آنتن شبکه ۵ سیما میرود. طبق روال فصل سوم برنامه، که هر هفته یکی از چالشها و مسائل جدی شبکه مسائل عفاف و حجاب مورد بررسی قرار میگیرد، این هفته نیز برنامه چراغ چالش جدیدی را مورد بررسی قرار داده است؛ آیا به نمایش گذاشتن جذابیتهای زنان در فضای عمومی، بیاخلاقی و تنوعطلبی را در جامعه گسترش میدهد؟
چالش این هفته با حضور میهمان ارجمند سرکار خانم بارگاهی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، مدرس دانشگاه و مشاور حوزه خانواده، کودک و نوجوان است و به موضوع «نقش بی حجابی در تنوع طلبی جنسی» پرداخته است. این مشاور با سابقه حوزه خانواده و تربیت فرزند با ارائه موارد متعدد مشاوره عملی خود، آسیبهای تنوع طلبیِ حاصل از فرهنگ بی حیایی در ابعاد مختلف زندگی را بیان میکند.
برنامه این هفته فصل سوم چراغ، طی دو قسمت به بررسی اهمیت و میزان تأثیر پوشش افراد در سطح اجتماع و آثار آن خواهد پرداخت و یکشنبه و سه شنبه هفته جاری حوالی ساعت ۹ شب از شبکه ۵ سیما پخش خواهد شد.
نظر شما