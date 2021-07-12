حسین حقیقی عاشقانه «تماشایی» منتشر کرد/ تقدیم به خانواده ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) آلبوم عاشقانه «تماشایی» به خوانندگی حسین حقیقی با شعار «تقدیم به خانواده‌های ایرانی» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

این آلبوم از سوی مرکز موسیقی «مأوا» از مجموعه‌های سازمان هنری رسانه‌ای اوج و موسسه «باریتون» با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

در این اثر که به نوعی اولین آلبوم رسمی حسین حقیقی غیر از تک آهنگ‌های منتشر شده توسط اوست هشت قطعه با نام‌های قطعات «ریحانه»، «خلوت خوب»، «حیفه تو نباشی»، «دورت بگردم»، «آویشن»، «تماشایی»، «خانوم خونه م» و «قرنطینه» تولید شده‌اند.

قطعات این آلبومِ عاشقانه با آهنگسازی مهدی یغمایی، شجاعت شفایی، بابک مافی، سینا پارسیان و انوشیروان تقوی و بر اساس اشعار محمدمهدی سیار، حامد عسکری، سیدجواد پرئی، یاحا کاشانی و نفیسه سادات موسوی انجام شده است.

امید رهبران، هومن آزما، شجاعت شفاهی، حسین نظری، انوشیروان تقوی تنظیم کننده قطعات، محمد فلاحی، مرتضی جباری، شجاعت شفاهی و هومن آزما به عنوان میکس مسترینگ قطعات، میلاد حکیمی و محسن زنگنه مدیر تولید، احمد حمیدپور طراح گرافیک و طاها چوگان باز به عنوان تهیه کننده عوامل این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

حسین حقیقی از جمله خوانندگانی است که طی سال‌های اخیر در خوانش و آهنگسازی چندین قطعه موضوعی در حوزه‌های اجتماعی و مقاومت تک آهنگ‌هایی را در همکاری با سازمان هنری رسانه‌ای اوج و مجموعه‌های دیگر منتشر کرده که از آن جمله می‌توان به قطعات «ما ایستاده‌ایم»، «سلام به آینده»، «ریحانه»، «به نام کربلا»، «داغ حرم»، «حیفه تو نباشی»، «اینجا»، «بهار بارونی»، «قرنطینه» و «دیر کردی» اشاره کرد.