تهدیدات علیه انقلاب اسلامی از عرصه سخت به نرم تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کفعمی شامگاه یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان گفت: محوریت طرح اعتلای بسیج برای ورود تخصصی به مسائل انقلاب بود.

وی با بیان اینکه چند ماه بعد از آغاز طرح اعتلای بسیج، مساله‌محوری مورد تأیید و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت، اظهار کرد: باید مسائل انقلاب را در دانشگاه‌ها به عنوان قوه آگاهی کشور و با استفاده از ظرفیت علم بتوانیم دسته‌بندی کرده و با ایجاد حرکت عمومی به سمت چشم‌انداز به کارآمدی دولت کمک کرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: با شکل‌گیری دولت جوان و حزب‌اللهی، شاهد سرعت بیشتر حرکت به سمت چشم‌انداز مورد نظر در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خواهیم بود و باید این مهم به جد مورد تاکید قرار گیرد.

کفعمی با بیان اینکه امروز یکی از ضروری‌ترین تشکل‌ها بسیج دانشجو و طلبه است، تاکید کرد: تهدیدات علیه انقلاب اسلامی از عرصه سخت به عرصه نرم، تغییر پیدا کرده است و باید بصیرت لازم مد نظر قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: تشکل‌های دانشجویی، مصداق جریانی است که باید با شکل‌گیری و حرکت به سمت چشم‌انداز و رسیدن به تمدنی که قرار است نقش‌آفرینی کرده و الگوی حکمرانی اسلامی باشد.

کفعمی افزود: تشکل نقش‌آفرین به عنوان جریان حلقه‌های میانی جهت رسیدن به چشم‌انداز بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن، یکی از مأموریت‌های اصلی بسیج دانشجویی است