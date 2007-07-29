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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

راه های حل بحران لبنان در مصر بررسی می شود

وزیران امورخارجه فرانسه، مصر،عربستان به همراه دبیرکل اتحادیه عرب امروز در قاهره، درباره آخرین تحولات لبنان و همچنین راه حل های حل بحران این کشور بحث و تبادل نظر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری امارات، قاهره امروز میزبان نشست چهارجانبه ای با حضور وزرای امورخارجه مصر، عربستان ، فرانسه و دبیرکل اتحادیه عرب است که دراین نشست هماهنگی هایی بین تلاش های عربی و فرانسوی با هدف دستیابی به توافقاتی درباره حل بحران لبنان صورت می گیرد.

سخنگوی مطبوعاتی وزارت امورخارجه مصردراین باره گفت: "برنارد کوشنر" وزیرامورخارجه فرانسه به همین منظور امروز ازبیروت وارد قاهره می شود.

درنشست مذکورنقطه نظرات ، دیدگاه ها و نظرات کشورهای شرکت کننده مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته این مسئول مصری، انتظارمی رود دراین دیدار وزیرامورخارجه فرانسه ارزیابی از نتایج سفر خود را به بیروت ارائه دهد.

سخنگوی مطبوعاتی وزارت امورخارجه مصراعلام کرد: نشست چهارجانبه مذکورامروز بعد از دیدار وزرای امورخارجه مصر و فرانسه برگزار می شود.

سفروزیرامورخارجه فرانسه به مصر ازاین جهت که اولین سفر وی به مصر بعد از برعهده گرفتن این سمت به شمار می رود و همچنین ازآنجایی که این سفر پیش ازنشست فوق العاده وزرای امورخارجه اتحادیه عرب در دوشنبه آتی، برگزارمی شود، حائز اهمیت است.

کد مطلب 525590

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