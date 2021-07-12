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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۳

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران:

مازندران در وضعیت پرخطر کرونایی قرار گرفته است

مازندران در وضعیت پرخطر کرونایی قرار گرفته است

ساری- سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه مازندران در وضعیت پرخطر کرونایی قرار گرفته بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.

ابوالقاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پرهیز از دورهمی برای پیشگیری از ابتلای به بیماری کرونا اظهار داشت: حقیقت امر این است که مردم باید از خودشان مراقبت و پروتکل‌ها را رعایت کنند.

وی گفت: استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا می‌تواند مردم را برابر بیماری مصون کند.

وی با بیان اینکه برخی از شهرها و روستاها استان نیز قرمز است، خواستار پرهیز از سفر به مناطقی ییلاقی و کوهستانی شد و گفت: همچنین باید از دورهمی و برپایی مراسم‌ها خودداری کرد.

اویس یادآور شد: مازندران در وضعیت پرخطر قرار گرفت و ۱۳ شهرستان قرمز و مابقی در وضعیت نارنجی قرار دارند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار اینکه رعایت شیوه نامه‌ها باید بالای ۸۵ درصد باشد تا شاهد وضعیت خوب در استان باشیم.

کد مطلب 5255903

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