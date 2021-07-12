مازندران در وضعیت پرخطر کرونایی قرار گرفته است

ابوالقاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و پرهیز از دورهمی برای پیشگیری از ابتلای به بیماری کرونا اظهار داشت: حقیقت امر این است که مردم باید از خودشان مراقبت و پروتکلها را رعایت کنند.
وی گفت: استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا میتواند مردم را برابر بیماری مصون کند.
وی با بیان اینکه برخی از شهرها و روستاها استان نیز قرمز است، خواستار پرهیز از سفر به مناطقی ییلاقی و کوهستانی شد و گفت: همچنین باید از دورهمی و برپایی مراسمها خودداری کرد.
اویس یادآور شد: مازندران در وضعیت پرخطر قرار گرفت و ۱۳ شهرستان قرمز و مابقی در وضعیت نارنجی قرار دارند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار اینکه رعایت شیوه نامهها باید بالای ۸۵ درصد باشد تا شاهد وضعیت خوب در استان باشیم.
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