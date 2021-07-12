طی ۷ ماه گذشته ۱۶۰ دکل برق در عراق منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت کشور عراق بیانیه‌ای را در خصوص انفجار دکل‌های برق این کشور منتشر کرد. این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است: طی ۷ ماه گذشته ۱۶۰ دکل و ۵۴ خط انتقال برق در عراق منهدم شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور عراق اعلام کرده است: انفجارهای گسترده دکل‌ها و خطوط انتقال برق موجب قطعی برق در استان‌های شمالی، غربی و شرقی عراق شده است. تروریست‌ها از این طریق تلاش می‌کنند تا زندگی عادی در عراق را دچار مشکل کنند.

روز گذشته «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش «صادقون» عراق در سخنانی در همین ارتباط گفت: داعشی‌ها، بعثی‌ها و کسانی که به ایالات متحده آمریکا خدمت می‌کنند، ۷۰ دکل‌های برق عراق را در استان‌های نینوا و صلاح‌الدین منفجر کرده‌اند.

پیشتر هم جنبش «کتائب حزب الله» عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: طبق اطلاعاتی که ما به دست آورده‌ایم عربستان سعودی در عملیات تخریب دکل‌های برق عراق دست دارد.

حزب الله عراق در بیانیه مذکور تصریح کرده است: هدف عربستان سعودی از عملیات تخریب دکل‌های برق عراق، ایجاد هرج و مرج در این کشور است. در واقع، سعودی‌ها به دنبال احیای داعش در عراق هستند.

در بیانیه کتائب حزب الله عراق آمده است: در حال حاضر ریاض تلاش می‌کند تا خود را به عنوان ناجی در بحران کنونی عراق جلوه دهد. این در حالی است که هدف اصلی و اساسی سعودی‌ها از این اقدام، ترمیم چهره مخدوش خود نزد افکار عمومی عراق است.

گفتنی است، طی روزهای اخیر، شبکه برق عراق هدف حملات و عملیات‌های تروریستی فراوانی قرار گرفته است. این حملات تروریستی موجب شده است تا بحران برق در عراق بیش از پیش تشدید شود.